«Рецепт счастья»: едим дома

Сесиль (французская певица Жюльет Армане) – амбициозный шеф-повар и звезда кулинарного телешоу. Вместе со своим парнем (Теуфик Джаллаб – «Падение Парижа») она суматошно готовится к открытию собственного ресторана – «Осталось всего две недели! У нас нет даже фирменного блюда!», – как вдруг очень некстати узнает, что беременна. Буквально через несколько минут ей звонит мама (Доминик Блан – «Королева Марго») и сообщает еще одну новость: у отца (комик Франсуа Роллен – «Камелот»), который в провинции держит придорожное кафе, случился третий инфаркт. Нехотя Сесиль едет в родной городок, где не была с позапрошлого Рождества.