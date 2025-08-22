«Выбор коллекционера»: неизвестные шедевры Васнецова и Левитана

«Выбор коллекционера»: неизвестные шедевры Васнецова и ЛевитанаВ Музее музыки показывают работы классиков русской живописи
Выставка «Айвазовский, Верещагин, Нестеров, Поленов – выбор коллекционера» получилась довольно камерной: экспозицию составляет всего дюжина работ, что с лихвой компенсируется несколькими обстоятельствами. Главное из них – список художников. Посетителей ждут произведения Василия Поленова, Ивана Айвазовского, Виктора Васнецова, Исаака Левитана, Василия Верещагина и других мастеров. Некоторые из этих работ впервые представлены широкой публике.
Сама выставка построена по принципу синтеза искусств. Картины иллюстрируют исторические и литературные сюжеты. Те, в свою очередь, отсылают к оперным постановкам, которыми дирижировал Голованов. Все экспонаты дополнены музыкальными фрагментами, помогающими передать их настроение, будь то отрывки из сочинений Чайковского или Бородина, народные песни или колокольный звон.