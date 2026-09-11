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«Русский музей в «Зиларте»: гастроли уникальной коллекции

В Москве впервые целиком показывают знаменитое собрание искусства четы Людвиг
Александр Быковский , арт-журналист

Музей «Зиларт» работает меньше года, но уже стал не только важной точкой на художественной карте столицы, но и своего рода мостом, связывающим ее с Петербургом. Основатели музея – коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы – последовательно знакомят столичную публику с важными именами и явлениями петербургской художественной сцены. На этом фоне московские «гастроли» собрания немецких коллекционеров Петера и Ирене Людвиг из Русского музея выглядят не случайностью, а вполне логичным шагом.

Многие работы из коллекции Людвигов московская публика уже не раз видела в прошлом. Имитирующая поверхность школьной меловой доски абстракция Сая Твомбли или совместное полотно Энди Уорхола и Жан-Мишеля Баския много путешествуют по стране, но целиком собрание Людвигов в Москве не показывали никогда. Формат нынешней экспозиции позволяет в полной мере оценить его масштаб.

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