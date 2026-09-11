«Русский музей в «Зиларте»: гастроли уникальной коллекции

Музей «Зиларт» работает меньше года, но уже стал не только важной точкой на художественной карте столицы, но и своего рода мостом, связывающим ее с Петербургом. Основатели музея – коллекционеры Андрей и Елизавета Молчановы – последовательно знакомят столичную публику с важными именами и явлениями петербургской художественной сцены. На этом фоне московские «гастроли» собрания немецких коллекционеров Петера и Ирене Людвиг из Русского музея выглядят не случайностью, а вполне логичным шагом.