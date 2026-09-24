«Девятая планета»: Юра Борисов вспоминает все

Плюс на плюс иногда дают минус. Если взять и перемешать два отличных боевика Пола Верховена «Вспомнить все» и «Звездный десант», то получится «Девятая планета». Автомеханика Диму по прозвищу Хруст (номинант премии «Оскар» за «Анору» Юра Борисов) случайно ударило током – его едва вернули с того света. После реанимации на парня волнами стали накатывать навязчивые и уж очень подробные видения о другой планете, монстрах и красивой лаборантке Полине в белом халате (Ирина Старшенбаум из дилогии «Притяжение»/«Вторжение»). На всякий случай Дима сходил к психиатру, но вообще не сомневается: все это было на самом деле, ему просто стерли память. Скоро нашлась и девушка из его снов – правда, Полина сама мало что помнит. И вот же совпадение – собирается выйти замуж за специалиста по чистке мозгов Волкова (еще один выходец из «Аноры» и капитан из «Девятой роты» Алексей Серебряков).