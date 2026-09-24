«Девятая планета»: Юра Борисов вспоминает все

«Девятая планета»: Юра Борисов вспоминает всеНаш единственный актер с оскаровской номинацией дебютирует в жанре фантастического экшена
Плюс на плюс иногда дают минус. Если взять и перемешать два отличных боевика Пола Верховена «Вспомнить все» и «Звездный десант», то получится «Девятая планета». Автомеханика Диму по прозвищу Хруст (номинант премии «Оскар» за «Анору» Юра Борисов) случайно ударило током – его едва вернули с того света. После реанимации на парня волнами стали накатывать навязчивые и уж очень подробные видения о другой планете, монстрах и красивой лаборантке Полине в белом халате (Ирина Старшенбаум из дилогии «Притяжение»/«Вторжение»). На всякий случай Дима сходил к психиатру, но вообще не сомневается: все это было на самом деле, ему просто стерли память. Скоро нашлась и девушка из его снов – правда, Полина сама мало что помнит. И вот же совпадение – собирается выйти замуж за специалиста по чистке мозгов Волкова (еще один выходец из «Аноры» и капитан из «Девятой роты» Алексей Серебряков).
Сколько уже киносказок мы пережили, сколько их еще ждет впереди! Оттого любые жанровые отклонения от мейнстрима автоматически вызывают прилив благодарности. Тем более что сомнений нет: на «Девятой планете» (совместное производство компаний СТВ, «Дикси-ТВ» и «Газпром-медиа») проделана большая работа. Мало того что продюсеры смогли заполучить Юру Борисова, который придирчиво формирует свою фильмографию, так еще и заманили его на край света. Иноземные пейзажи снимали на о. Сокотра в Индийском океане – это совершенно невероятное по картинке место, где растут реликтовые деревья мелового периода, похожие на гигантские грибы. Но там почти нет инфраструктуры (съемочная группа жила в палатках), да и общая обстановка довольно тревожная: остров принадлежит Йемену, где уже больше 10 лет продолжается гражданская война, а еще на Сокотру претендует ОАЭ.