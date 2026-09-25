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Егор Летов и «КОАПП»: две выставки в Центре Вознесенского

Новые экспозиции рассказывают о том, что роднит панк, любовь к природе и коллажную технику
Александр Быковский , арт-журналист

Котики и Владимир Ленин, панк и бионика, коллажи и красные советские вымпелы – на первый взгляд набор несовместимых феноменов. Но именно из них складывается вселенная Егора Летова, которого кураторы Центра Вознесенского впервые открывают для широкой публики как художника. «Крестный отец» сибирского панка на выставке «Трава по пояс» предстает в совершенно новом свете. Еще более неожиданным оказывается его связь с советскими иллюстрациями к проекту «КОАПП» – научно-популярному циклу радиопередач и мультфильмов об агентности природы.

Обычно визуальное наследие Летова остается на периферии его музыкального творчества. Обложки альбомов «Гражданской обороны», странные коллажи и рисунки на обрывках газет воспринимаются скорее как естественное продолжение музыки. Для кураторов выставки это настоящий «портал» в его поэзию – возможность увидеть, как одно и то же мышление работает одновременно в слове, звуке и изображении. Выставка «Трава по пояс» показывает, почему сам Летов принципиально считал себя синтетическим художником, воспринимающим творчество скорее как магический ритуал, позволяющий выйти за пределы «пластмассового» мира повседневности. В этом смысле экспозиция, продолжающая проект Центра Вознесенского «Поэзия вне себя», предлагает зрителю совершить похожий прорыв.

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