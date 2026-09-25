Егор Летов и «КОАПП»: две выставки в Центре Вознесенского

Обычно визуальное наследие Летова остается на периферии его музыкального творчества. Обложки альбомов «Гражданской обороны», странные коллажи и рисунки на обрывках газет воспринимаются скорее как естественное продолжение музыки. Для кураторов выставки это настоящий «портал» в его поэзию – возможность увидеть, как одно и то же мышление работает одновременно в слове, звуке и изображении. Выставка «Трава по пояс» показывает, почему сам Летов принципиально считал себя синтетическим художником, воспринимающим творчество скорее как магический ритуал, позволяющий выйти за пределы «пластмассового» мира повседневности. В этом смысле экспозиция, продолжающая проект Центра Вознесенского «Поэзия вне себя», предлагает зрителю совершить похожий прорыв.