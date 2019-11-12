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Главный редактор Financial Times уйдет в отставку после 14 лет работы

Главный редактор газеты Financial Times (FT) Лайонел Барбер, проработавший на этом посту 14 лет, уходит в отставку, говорится в сообщении издания. Новым руководителем журналистского коллектива FT станет Рула Халаф, которая сейчас является заместителем Барбера.

Барбер в письме, разосланном журналистам, уточнил, что покинет пост в январе 2020 г. «Когда я стал главным редактором, я пообещал восстановить в Financial Times золотые стандарты репортажа и журналистского комментария, а также помочь совету директоров создать устойчивый и прибыльный бизнес», — подчеркнул он. Барбер отметил в своем Twitter, что работа в издании стала для него «редкой привилегией и удовольствием».

Халаф назвала свое назначение «большой честью», заявив, что попытается преумножить достижения Барбера, который был для нее настоящим наставником.

Всего Барбер проработал в FT на разных должностях 34 года. Должность главного редактора он занял в 2005 г. В июне этого года Барбер накануне саммита Группы двадцати в Осаке взял интервью у Владимира Путина, в котором российский президент заявил о конце эпохи либерализма и признался, что думает о преемнике «всегда, начиная с 2000 года». Барбер назвал российского лидера непростым собеседником и признался после интервью, что жалеет о том, что один раз прервал Путина во время разговора.