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Disney+ добавил к классическим мультфильмам дисклеймер об устаревших стереотипах

Стриминговый сервис Disney+ включил в описание классических мультфильмов дисклеймер об «отображении устаревших культурных норм». В частности, его можно увидеть в описаниях к мультфильмам «Дамбо», «Леди и Бродяга» и «Книга джунглей».

В описаниях также отмечается, что изменения в мультфильмы не вносились, они представлены в первоначальном виде. Ранее The Hollywood Reporter писал, что некоторые спорные сцены могут быть вырезаны из мультфильмов, например, с вороной по имени Джим Кроу из «Дамбо». Это имя стало нарицательным в американской культуре и использовалось в неофициальном названии законов о расовой сегрегации.

Аналогичный прием ранее начала использовать американская кинокомпания Warner Bros. В свои классические мультфильмы она добавила сообщение о том, что они «могут отображать расовые и этнические предрассудки», распространенные во времена производства картины.

Сервис Disney+ официально был запущен 12 ноября в США. На платформе будут представлены шоу производства Disney, Pixar, Marvel и National Geographic.