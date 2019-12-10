В России перестанет выходить журнал Men’s Health

Бренд Men’s Health с 2017 г. принадлежит американской Hearst Communications через компанию Rodale. Издатель российской версии Men’s Health – ООО «Ясно паблишинг», учредителем которого в ЕГРЮЛ указана Яна Мозель-Кудрявцева, жена Демьяна Кудрявцева. Сам Кудрявцев подтвердил РБК, что «Ясно паблишинг» перестанет выпускать журнал: «Российский рынок тяжел для мужских изданий, к тому же доходы от рекламы в этом году значительно снизились во всем печатном сегменте». Кудрявцев допустил, что интернет-версия издания может сохраниться, а печатную версию станет издавать кто-то другой.