В России перестанет выходить журнал Men’s Health
Зимой выйдет последний номер российской версии журнала Men’s Health, после чего издание прекратит свое существование, сообщает издание Blueprint. Оно приводит письмо главного редактора Men’s Health Максима Семеляка из январского номера. Он появится в продаже 23 декабря. «Это последний номер журнала, который я подписываю в роли главного редактора. Я играл эту роль три с небольшим года, это было неплохое время», – отмечает Семеляк.
Бренд Men’s Health с 2017 г. принадлежит американской Hearst Communications через компанию Rodale. Издатель российской версии Men’s Health – ООО «Ясно паблишинг», учредителем которого в ЕГРЮЛ указана Яна Мозель-Кудрявцева, жена Демьяна Кудрявцева. Сам Кудрявцев подтвердил РБК, что «Ясно паблишинг» перестанет выпускать журнал: «Российский рынок тяжел для мужских изданий, к тому же доходы от рекламы в этом году значительно снизились во всем печатном сегменте». Кудрявцев допустил, что интернет-версия издания может сохраниться, а печатную версию станет издавать кто-то другой.
Журнал издается в России с 1998 г. Аудитория одного номера российской версии Men’s Health в марте – июле этого года составляла 778 000 человек, проживающих в крупных городах, уточняет РБК со ссылкой на данные Mediascope.