Кредиторы Гусинского подали иск к НТВ из-за «Ментовских войн»
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иски кредиторов Владимира Гусинского к ВГТРК и НТВ на общую сумму почти 8 млрд руб. за показ сериалов «Ментовские войны» и «Тайны следствия», сообщил «Ведомостям» юрист Тимур Асхадуллин. Он является представителем одного из кредиторов Гусинского – студии «Панорама».
Иски поданы в рамках дела о банкротстве российской телекомпании «Форвард-фильм», одной из компаний медиагруппы Гусинского. Требования к ВГТРК составляют 657,6 млн руб., к НТВ – $112,8 млн, уточнил Асхадуллин. В карточке дела на сайте суда указано, что суд 13 декабря рассмотрит заявление адвоката о признании сделок с НТВ и ВГТРК недействительными. Детали там не приводятся. Представитель ВГТРК отказался от комментариев. Представитель НТВ пообещал предоставить ответ на запрос «Ведомостей» позднее.
По мнению истцов, телекомпании незаконно «вывели» права на сериалы и платежи за их показы на швейцарскую фирму «Нью сенчури дистрибьюшн ГмбХ». В результате производитель сериалов, «Форвард-фильм», взявший на себя все обязательства перед кредиторами и поставщиками, «не получил оплаты от НТВ и остался без прав на показ сериалов», отмечают истцы. Гусинский, в свою очередь, получил «от телеканалов деньги за показ сериалов, производство которых не оплатил», отмечают они.
В конце сентября «Панорама», которая создавала сериалы «Тайны следствия» и «Ментовские войны», подала иск на 98 млн руб. к самому Гусинскому. Истец просил взыскать стоимость сериалов в счет его долга. Помимо «Тайн следствия» и «Ментовских войн» речь шла о сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Москва. Три вокзала» и «Паутина» – правами на них тоже владел «Форвард-фильм».
Гусинский – бывший российский медиамагнат, владелец новостного ресурса NEWSru.com. В 1992 г. он создал акционерное общество «Группа «Мост», основал телеканалы НТВ, ТНТ, был соучредителем газет «Сегодня», «7 дней», журнала «Итоги».