Кредиторы Гусинского подали иск к НТВ из-за «Ментовских войн»

По мнению истцов, телекомпании незаконно «вывели» права на сериалы и платежи за их показы на швейцарскую фирму «Нью сенчури дистрибьюшн ГмбХ». В результате производитель сериалов, «Форвард-фильм», взявший на себя все обязательства перед кредиторами и поставщиками, «не получил оплаты от НТВ и остался без прав на показ сериалов», отмечают истцы. Гусинский, в свою очередь, получил «от телеканалов деньги за показ сериалов, производство которых не оплатил», отмечают они.