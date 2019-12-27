«Газпром-медиа» купил платформу автоматизированного размещения рекламы

GetIntent основали в 2013 г. Георгий Левин и Владимир Климонтович. Осенью того же года компания привлекла первый раунд инвестиций в размере $400 000 от венчурного фонда AltaIR Capital, рассказывала представитель компании Алена Федотова. В ходе двух раундов сумма инвестиций составила $1,4 млн, говорится на сайте crunchbase.com. В июле 2014 г. компания открыла офис в Нью-Йорке, подразделение исследований и разработок (R&D) находится в Москве.