«Газпром-медиа» купил платформу автоматизированного размещения рекламы
«Газпром-медиа» покупает технологическую компанию Getintent, говорится в сообщении холдинга. Сумма сделки не раскрывается.
Getintent – это международная платформа, специализирующаяся на сервисах автоматизированного размещения рекламы. «Газпром-медиа» приобретает платформу и интеллектуальную собственность компании. Ключевые сотрудники Getintent, ответственные за техническую разработку и коммерческую часть, продолжат работать в холдинге.
Эта сделка позволит «Газпром-медиа» улучшить позиции в digital-сегменте, считает гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко (его слова приведены в пресс-релизе). Клиенты холдинга смогут получить доступ к сегментированной аудитории разных медиа, используя рекламный продукт, работающий на базе больших данных, объяснил он.
GetIntent основали в 2013 г. Георгий Левин и Владимир Климонтович. Осенью того же года компания привлекла первый раунд инвестиций в размере $400 000 от венчурного фонда AltaIR Capital, рассказывала представитель компании Алена Федотова. В ходе двух раундов сумма инвестиций составила $1,4 млн, говорится на сайте crunchbase.com. В июле 2014 г. компания открыла офис в Нью-Йорке, подразделение исследований и разработок (R&D) находится в Москве.
По словам Федотовой, компания прибыльна, однако точные цифры она отказалась раскрыть. Выручка в 2014 г. была на уровне $2 млн, добавила она, более 80% пришлось на американский рынок.