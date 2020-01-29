Компания Баффетта решила продать все принадлежащие ей медиаактивы

Как отмечает издание, сделка знаменует собой окончание десятилетнего увлечения Уоррена Баффетта медиаактивами. По условиям сделки Berkshire Hathaway предоставит Lee Enterprises заем в размере $576 млн под 9% годовых. «Это выгодная сделка. Она одновременно рефинансирует наш долгосрочный долг на привлекательных условиях и предоставляет новые возможности для получения дохода», – прокомментировал соглашение гендиректор Lee Enterprises Мэри Джанк. Размер долга до рефинансирования составлял приблизительно $400 млн. В результате сделки Berkshire Hathaway станет единственным кредитором Lee Enterprises. По условиям соглашения Lee Enterprises также заключит 10-летний договор аренды недвижимости BH Media Group. Портфель Lee Enterprises увеличится до 81 ежедневной газеты, что почти удвоит ее аудиторию. Стороны рассчитывают закрыть сделку в середине марта, отмечает AP.