Компания Баффетта решила продать все принадлежащие ей медиаактивы
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта решила продать все принадлежащие ей медиаактивы (BH Media Group и The Buffalo News), пишет Financial Times. Покупателем выступает Lee Enterprises Inc., которая с июня 2018 г. управляла BH Media Group. Сумма сделки составит $140 млн.
«У нас был нулевой интерес к продаже группы кому-либо по той простой причине, что мы считаем, что Lee Enterprises лучше всего справляется с проблемами в отрасли», – заявил Баффетт, состояние которого Forbes оценивает в $88,9 млрд.
Как отмечает издание, сделка знаменует собой окончание десятилетнего увлечения Уоррена Баффетта медиаактивами. По условиям сделки Berkshire Hathaway предоставит Lee Enterprises заем в размере $576 млн под 9% годовых. «Это выгодная сделка. Она одновременно рефинансирует наш долгосрочный долг на привлекательных условиях и предоставляет новые возможности для получения дохода», – прокомментировал соглашение гендиректор Lee Enterprises Мэри Джанк. Размер долга до рефинансирования составлял приблизительно $400 млн. В результате сделки Berkshire Hathaway станет единственным кредитором Lee Enterprises. По условиям соглашения Lee Enterprises также заключит 10-летний договор аренды недвижимости BH Media Group. Портфель Lee Enterprises увеличится до 81 ежедневной газеты, что почти удвоит ее аудиторию. Стороны рассчитывают закрыть сделку в середине марта, отмечает AP.
На новостях о сделке акции Lee Enterprises на торгах Нью-Йоркской биржи подорожали на 81% до $1,26 за бумагу, акции Berkshire Hathaway прибавили в цене 0,97% до $224,03 за бумагу.
В июне 2018 г. Berkshire Hathaway отдала Lee Enterprises управление всеми медиаактивами, объединенными в группу BH Media Group. В сделку не входит нью-йоркское новостное издание The Buffalo News. Lee Enterprises занималась не только управлением, но и реорганизацией бизнеса. За свои услуги компания ежегодно получала $5 млн, а также процент от прибыли при условии роста финансовых показателей медиаактивов.
BH Media Group принадлежит 30 ежедневных и 47 еженедельных газет, а также более 30 интернет-изданий. Среди них – Omaha World-Herald, The Daily Nonpareil, The Star-Herald, The Press of Atlantic City, News & Record, The Eagle, Waco Tribune-Herald, The Richmond Times-Dispatch и другие.