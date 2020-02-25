«Яндекс» разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд
Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 45-50% к цене торгов на бирже NASDAQ в день размещения облигаций. Размещение запланировано на 25 февраля. Облигации будут выпущены по номиналу и, как ожидается, будут иметь купон в размере от 0,5 до 1% годовых, подлежащий выплате каждые полгода с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года. Первая выплата процентов должна состояться 3 сентября 2020 г.
Организаторами размещения выступят Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, UBS и «ВТБ капитал».
Привлеченные средства компания собирается использовать на общекорпоративные цели, капитальные затраты, сделки и обратный выкуп своих акций.
22 января «Яндекс» сообщил, что сооснователь и гендиректор компании Аркадий Волож собирается продать небольшую часть своих акций. Речь идет о продаже пакета в размере до 2 029 580 акций класса А. По его словам, продажа акций необходима для диверсификации активов. Сейчас ему принадлежит 95% активов «Яндекса».