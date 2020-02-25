«Яндекс» разместит конвертируемые бонды на $1,25 млрд

Облигации будут конвертироваться в акции класса A. Начальная стоимость конвертации будет установлена с премией в размере 45-50% к цене торгов на бирже NASDAQ в день размещения облигаций. Размещение запланировано на 25 февраля. Облигации будут выпущены по номиналу и, как ожидается, будут иметь купон в размере от 0,5 до 1% годовых, подлежащий выплате каждые полгода с погашением 3 марта и 3 сентября каждого года. Первая выплата процентов должна состояться 3 сентября 2020 г.