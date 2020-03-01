В Стамбуле задержан главный редактор агентства «Sputnik Турция»

Еще трое сотрудников МИА «Россия сегодня» с 29 февраля находились в полиции в Анкаре, сообщила главный редактор агентства и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. «Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты», — написала она. Накануне в квартиры сотрудников «Sputnik Турция» в Анкаре пытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и хотели выломать дверь.