В Стамбуле задержан главный редактор агентства «Sputnik Турция»
В Стамбуле задержан главный редактор «Sputnik Турция» (входит в МИА «Россия сегодня») Махир Бозтепе, сообщается на сайте агентства. Его увезли в главное управление безопасности. Причины задержания не называются. В редакции прошел обыск.
Еще трое сотрудников МИА «Россия сегодня» с 29 февраля находились в полиции в Анкаре, сообщила главный редактор агентства и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. «Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты», — написала она. Накануне в квартиры сотрудников «Sputnik Турция» в Анкаре пытались проникнуть неизвестные. Они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и хотели выломать дверь.
Полиция сначала опровергала задержание журналистов, однако 1 марта стало известно,что они доставлены во Дворец правосудия в Анкаре для дачи показаний. После этого сотрудников агентства отпустили.
Министерство иностранных дел России назвало случившееся грубейшим нарушением прав журналистов. Ведомство призвало турецкие власти вмешаться в ситуацию.