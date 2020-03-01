Главного редактора агентства «Sputnik Турция» отпустили после допроса
Главного редактора агентства «Sputnik Турция» Махира Бозтепе отпустили после допроса, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что он задержан в Стамбуле и доставлен в главное управление безопасности. Причины задержания по-прежнему не называются.
В офисе агентства в Стамбуле проходит обыск. По словам Симоньян, сотрудники полиции снимают копии с жестких дисков компьютеров.
Троих сотрудников «Sputnik Турция», которые были задержаны в Анкаре, тоже отпустили. Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях, сообщила Симоньян. Какие именно действия журналистов проверялись, правоохранительные органы не уточнили.
Что произошло:
вечером 29 февраля Симоньян сообщила, что к троим сотрудникам «Sputnik Турция» в Анкаре пытались ворваться неизвестные люди, они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрожали физической расправой за «предательство Родины» и «работу на русских»;
журналисты пошли в полицию, чтобы написать заявление на нападавших, и после этого перестали выходит на связь, позже выяснилось, что они были задержаны;
в воскресенье, 1 марта, полиция пришла в офис в Стамбуле с обыском и задержала Бозтепе, после допроса он был отпущен;
сотрудников в Анкаре примерно в то же время привезли во Дворец правосудия для дачи показаний, затем они тоже были отпущены;
причины следственных действий не называются, Симоньян подчеркнула, что практически все сотрудники «Sputnik Турция» являются турками.
Министерство иностранных дел России назвало случившееся грубейшим нарушением прав журналистов. Ведомство призвало турецкие власти вмешаться в ситуацию.