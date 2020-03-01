Главного редактора агентства «Sputnik Турция» отпустили после допроса

вечером 29 февраля Симоньян сообщила, что к троим сотрудникам «Sputnik Турция» в Анкаре пытались ворваться неизвестные люди, они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрожали физической расправой за «предательство Родины» и «работу на русских»;

журналисты пошли в полицию, чтобы написать заявление на нападавших, и после этого перестали выходит на связь, позже выяснилось, что они были задержаны;

в воскресенье, 1 марта, полиция пришла в офис в Стамбуле с обыском и задержала Бозтепе, после допроса он был отпущен;

сотрудников в Анкаре примерно в то же время привезли во Дворец правосудия для дачи показаний, затем они тоже были отпущены;