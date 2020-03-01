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Главного редактора агентства «Sputnik Турция» отпустили после допроса

Ведомости

Главного редактора агентства «Sputnik Турция» Махира Бозтепе отпустили после допроса, сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что он задержан в Стамбуле и доставлен в главное управление безопасности. Причины задержания по-прежнему не называются.

В офисе агентства в Стамбуле проходит обыск. По словам Симоньян, сотрудники полиции снимают копии с жестких дисков компьютеров.

Троих сотрудников «Sputnik Турция», которые были задержаны в Анкаре, тоже отпустили. Турецкая прокуратура не нашла состава преступления в их действиях, сообщила Симоньян. Какие именно действия журналистов проверялись, правоохранительные органы не уточнили.

Ранее по теме: В Стамбуле задержан главный редактор агентства «Sputnik Турция»

Что произошло:

  • вечером 29 февраля Симоньян сообщила, что к троим сотрудникам «Sputnik Турция» в Анкаре пытались ворваться неизвестные люди, они выкрикивали националистические лозунги, оскорбления и угрожали физической расправой за «предательство Родины» и «работу на русских»;

  • журналисты пошли в полицию, чтобы написать заявление на нападавших, и после этого перестали выходит на связь, позже выяснилось, что они были задержаны;

  • в воскресенье, 1 марта, полиция пришла в офис в Стамбуле с обыском и задержала Бозтепе, после допроса он был отпущен;

  • сотрудников в Анкаре примерно в то же время привезли во Дворец правосудия для дачи показаний, затем они тоже были отпущены;

  • причины следственных действий не называются, Симоньян подчеркнула, что практически все сотрудники «Sputnik Турция» являются турками.

Министерство иностранных дел России назвало случившееся грубейшим нарушением прав журналистов. Ведомство призвало турецкие власти вмешаться в ситуацию.

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