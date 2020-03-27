Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

У гендиректора «Газпром-медиа» появился первый заместитель

Ведомости

Светлана Баланова, до этого на протяжении девяти лет возглавлявшая сервисную IT-компанию IBS, назначена первым замглавы «Газпром-медиа», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе холдинга. У гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, назначенного на этот пост 24 марта, уже есть три заместителя.

Первый заместитель – новая позиция в управленческой структуре «Газпром-медиа», отметил представитель холдинга. У возглавлявшего до этого холдинг Дмитрия Чернышенко его не было. Какое именно направление бизнеса будет курировать Баланова, в «Газпром-медиа» не прокомментировали.

Комментируя назначение Балановой, Жаров заявил, что «ее знания и компетенции в области высоких технологий и цифровой трансформации будут, несомненно, востребованы с учетом цифрового вектора развития холдинга».

Светлана Баланова родилась в Москве, ей 49 лет. В 1992 г. она окончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза. Работала в «3М Россия», в 2008–2010 гг. была гендиректором этой компании. С 2010 по 2011 г. – президент международного бизнеса «Электронного мониторинга» компании 3М, главный операционный директор компании 3М Аттенти (Израиль). Имеет степень MBA школы бизнеса Открытого университета Великобритании.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь