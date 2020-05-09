Умер американский музыкант Литл Ричард

Литл Ричард родился 5 декабря 1932 года в городе Мейкон (Джоджия). Музыкант считается одним из пионеров рок-н-ролла. В 1986 г. он в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 г. музыкант стал лауреатом премии Grammy за жизненные достижения.