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Умер американский музыкант Литл Ричард

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В США на 88-ом году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана. Причина смерти неизвестна.

Литл Ричард родился 5 декабря 1932 года в городе Мейкон (Джоджия). Музыкант считается одним из пионеров рок-н-ролла. В 1986 г. он в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 г. музыкант стал лауреатом премии Grammy за жизненные достижения.

Он автор таких хитов как, Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly, My Soul и других. Его песни перепели многие артисты, включая Элвиса Пресли и The Beatles. Первый полноценный альбом исполнителя — Here’s Little Richard — вышел в 1957-м и стал для него самым коммерчески успешным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных