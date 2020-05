Умер американский музыкант Литл Ричард

Он автор таких хитов как, Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly, My Soul и других. Его песни перепели многие артисты, включая Элвиса Пресли и The Beatles. Первый полноценный альбом исполнителя — Here’s Little Richard — вышел в 1957-м и стал для него самым коммерчески успешным.