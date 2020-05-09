Умер американский музыкант Литл Ричард
В США на 88-ом году жизни умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone со ссылкой на сына музыканта Дэнни Пеннимана. Причина смерти неизвестна.
Литл Ричард родился 5 декабря 1932 года в городе Мейкон (Джоджия). Музыкант считается одним из пионеров рок-н-ролла. В 1986 г. он в числе первых был включен в Зал славы рок-н-ролла. В 1993 г. музыкант стал лауреатом премии Grammy за жизненные достижения.
Он автор таких хитов как, Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille, Good Golly Miss Molly, My Soul и других. Его песни перепели многие артисты, включая Элвиса Пресли и The Beatles. Первый полноценный альбом исполнителя — Here’s Little Richard — вышел в 1957-м и стал для него самым коммерчески успешным.