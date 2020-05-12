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Онлайн-кинотеатры попросились в белый список

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Онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Amediateka и tvzavr обратились в Минкомсвязи с предложением внести их в белый список интернет-ресурсов. Они также просят обязать провайдеров не ухудшать качество доступа к киноплощадкам при повышении нагрузки на сеть, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора ассоциации «Интернет-видео» (в нее входят все пять онлайн-кинотеатров) Алексея Бырдина.

Онлайн-кинотеатры обосновывают свое предложение ростом интернет-потребления в условиях изоляции россиян в период эпидемии коронавирусной инфекции. Как рассказал газете Алексей Бырдин, в белый список интернет-ресурсов, доступ к которым не должен ограничиваться из-за роста нагрузки на сети, должны войти телеканалы первого и второго мультиплексов и онлайн-кинотеатры. Одновременно с белым списком предлагается создать и черный – для незаблокированных пиратских сайтов, которые и нужно ограничивать. По словам Бырдина, у Минкомсвязи достаточно полномочий, чтобы указать на это операторам связи.

Предполагается, что черный список сформируют на базе реестра нарушений, который был создан по антипиратском меморандуму. Его держатель – Медиакоммуникационный союз. За полтора года действия меморандума из поисковой выдачи удалили 2,8 млн ссылок на пиратский контент, внесенный в реестр. При этом популярность пиратских сайтов в условиях ограничений из-за эпидемии выросла, об этом говорят данные Mediascope.

Интернет-провайдеры скептически оценивают новые инициативы онлайн-кинотеатров. По оценкам представителей «Мегафона», Вымпелкома и МТС, они нарушают принцип сетевой нейтральности, а появление помимо реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора других списков вызовет дискриминацию и злоупотребления. Для реализации предложений ассоциации нет правовых оснований, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, для новых реестров нужно вносить изменения в федеральные законы об информации и о связи. По оценке Казаряна, 85% трафика в российском интернете обеспечивает YouTube. Он добавил, что пиратские ресурсы сами не смогут справиться с нагрузкой из-за дефицита сетей доставки контента (CDN, content delivery network).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных