Онлайн-кинотеатры попросились в белый список

Интернет-провайдеры скептически оценивают новые инициативы онлайн-кинотеатров. По оценкам представителей «Мегафона», Вымпелкома и МТС, они нарушают принцип сетевой нейтральности, а появление помимо реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора других списков вызовет дискриминацию и злоупотребления. Для реализации предложений ассоциации нет правовых оснований, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, для новых реестров нужно вносить изменения в федеральные законы об информации и о связи. По оценке Казаряна, 85% трафика в российском интернете обеспечивает YouTube. Он добавил, что пиратские ресурсы сами не смогут справиться с нагрузкой из-за дефицита сетей доставки контента (CDN, content delivery network).