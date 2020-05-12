Онлайн-кинотеатры попросились в белый список
Онлайн-кинотеатры ivi, Okko, Megogo, Amediateka и tvzavr обратились в Минкомсвязи с предложением внести их в белый список интернет-ресурсов. Они также просят обязать провайдеров не ухудшать качество доступа к киноплощадкам при повышении нагрузки на сеть, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора ассоциации «Интернет-видео» (в нее входят все пять онлайн-кинотеатров) Алексея Бырдина.
Онлайн-кинотеатры обосновывают свое предложение ростом интернет-потребления в условиях изоляции россиян в период эпидемии коронавирусной инфекции. Как рассказал газете Алексей Бырдин, в белый список интернет-ресурсов, доступ к которым не должен ограничиваться из-за роста нагрузки на сети, должны войти телеканалы первого и второго мультиплексов и онлайн-кинотеатры. Одновременно с белым списком предлагается создать и черный – для незаблокированных пиратских сайтов, которые и нужно ограничивать. По словам Бырдина, у Минкомсвязи достаточно полномочий, чтобы указать на это операторам связи.
Предполагается, что черный список сформируют на базе реестра нарушений, который был создан по антипиратском меморандуму. Его держатель – Медиакоммуникационный союз. За полтора года действия меморандума из поисковой выдачи удалили 2,8 млн ссылок на пиратский контент, внесенный в реестр. При этом популярность пиратских сайтов в условиях ограничений из-за эпидемии выросла, об этом говорят данные Mediascope.
Интернет-провайдеры скептически оценивают новые инициативы онлайн-кинотеатров. По оценкам представителей «Мегафона», Вымпелкома и МТС, они нарушают принцип сетевой нейтральности, а появление помимо реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора других списков вызовет дискриминацию и злоупотребления. Для реализации предложений ассоциации нет правовых оснований, отмечает гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. По его мнению, для новых реестров нужно вносить изменения в федеральные законы об информации и о связи. По оценке Казаряна, 85% трафика в российском интернете обеспечивает YouTube. Он добавил, что пиратские ресурсы сами не смогут справиться с нагрузкой из-за дефицита сетей доставки контента (CDN, content delivery network).