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Алексей Мордашов запустил проект о медицине и здоровом образе жизни

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«Севергрупп медицина» миллиардера Алексея Мордашова запустила новое медиа «Купрум», сообщил представитель этой компании. В состав этого медиа вошли издание о медицине «Только спросить», подкаст о здоровом образе жизни «Без шапки» и блог «Качество жизни».

 Цель объединения — создать по-настоящему большую площадку, где есть научные ответы на вопросы о здоровье, мнения врачей и ученых, справочная информация на русском языке, которой так не хватает пациентам, говорит представитель «Сервергрупп медицина».

«В России нет единого ресурса, который бы одновременно был и доказательной базой о здоровье, и медиа с интересной повесткой о том, как все эти знания применять в жизни. Мы решили создать такой ресурс сами — так появился “Купрум” — цитируются в сообщении слова гендиректора «Севергупп медицины» Ольги Васильевой.

У «Севергрупп медицины» уже есть собственная редакция из семи человек, которая развивала подкаст «Без шапки» и блог «Качество жизни».  

Для создания «Купрума» компания приобрела издание «Только спросить». Прежде это был проект онлайн-сервиса по вызову врача на дом Doc+. Этот сервис к 2018 г. привлекла от инвесторов почти $20 млн, среди ее инвесторов — Baring Vostok Private Equity Fund, «Яндекс» и Vostok New Ventures. 

«Севергрупп медицина» не раскрывает за какую сумму купила «Только спросить». 

Помогать в развитии «Купрума» будут КБ «Палиндром» (команда во главе с Родионом Скрыбиным, которые развивали «Лайфхакер», запустили онлайн-издание «КОД» для «Яндекс.Практикума») и Людмила Сарычева (главный редактор издания «Дело» Модульбанка и автор книг «Пиши, сокращай» и «Новые правила деловой переписки»).

Пока «Купрум» будет публиковать тексты и материалы на страницах проектов в соцсетях, их охват уже составляет около 100 000 человек. В июле у медиа появится свой сайт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных