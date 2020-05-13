Алексей Мордашов запустил проект о медицине и здоровом образе жизни

«В России нет единого ресурса, который бы одновременно был и доказательной базой о здоровье, и медиа с интересной повесткой о том, как все эти знания применять в жизни. Мы решили создать такой ресурс сами — так появился “Купрум” — цитируются в сообщении слова гендиректора «Севергупп медицины» Ольги Васильевой.