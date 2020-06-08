Mail.ru Group может стать совладельцем образовательного сервиса SkillFactory
Mail.ru Group получила в залог 40% в образовательном онлайн-сервисе SkillFactory, это доля одного из сооснователей компании Александра Ерошкина. Группа может стать совладельцем сервиса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса», Ерошкина и источники, близкие к Mail.ru Group.
По словам сооснователя SkillFactory Александра Ерошкина, компания «привлекает инвестиции». Собеседник, близкий к Mail.ru Group, рассказал, что холдинг ведет переговоры о возможной сделке с SkillFactory. В пресс-службе Mail.ru Group отказались от комментариев. Как пишет газета, 40,4% и 9,6% в SkillFactory принадлежит сооснователям Александру Турилину и Павлу Астафурову соответственно, а 6% ‒ бывшему совладельцу образовательного холдинга «Нетология-групп» (контролируется «Северсталью» Алексея Мордашова) Максиму Древалю. Mail.ru Group уже несколько лет инвестирует в образовательные проекты. Компании принадлежат контрольные доли в онлайн-университетах GeekBrains и Skillbox, приобретенные в 2016 и 2019 гг. В октябре 2019 г. Mail.ru Group купила 11,7% в онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика». Выручка образовательного сегмента Mail.ru Group за I квартал 2020 г. выросла до 738 млн руб.
SkillFactory с 2016 г. занимается обучением в сфере data science (наука о данных), big data (большие данные), программирования и разработки. По словам Ерошкина, выручка компании в 2019 г. составила 185 млн руб. Проект уже сотрудничает с Mail.ru Group, в создании совместной с ней и с НИТУ «МИСиС» онлайн-магистратуры. Соглашение об этом организации подписали в мае. SkillFactory может стоить до $30 млн (2,1 млрд руб.), считает управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава. Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын оценивает образовательный сервис в 1,6–2,2 млрд руб.
Рынок образовательных технологий (EdTech) консолидируется, отмечает сооснователь и гендиректор «Нетология-групп» Максим Спиридонов. Собственные линейки образовательных продуктов выстраивают три корпорации ‒ Mail.ru Group, «Яндекс» и Сбербанк, независимая Skyeng, по словам Спиридонова, такие же планы есть и у «Нетология-групп» совместно с «Северсталью». По данным исследования «Нетология-групп», онлайн-сегмент рынка дополнительного b2c-образования составляет 13,5% от всего рынка дополнительного образования взрослых и оценивается в 19 млрд руб. по итогам 2019 г. На обучение специальностям IT, «анализ данных», «информационные технологии» приходится всего 4,9 млрд руб., в онлайне ‒ 2,2 млрд руб.