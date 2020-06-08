Mail.ru Group может стать совладельцем образовательного сервиса SkillFactory

По словам сооснователя SkillFactory Александра Ерошкина, компания «привлекает инвестиции». Собеседник, близкий к Mail.ru Group, рассказал, что холдинг ведет переговоры о возможной сделке с SkillFactory. В пресс-службе Mail.ru Group отказались от комментариев. Как пишет газета, 40,4% и 9,6% в SkillFactory принадлежит сооснователям Александру Турилину и Павлу Астафурову соответственно, а 6% ‒ бывшему совладельцу образовательного холдинга «Нетология-групп» (контролируется «Северсталью» Алексея Мордашова) Максиму Древалю. Mail.ru Group уже несколько лет инвестирует в образовательные проекты. Компании принадлежат контрольные доли в онлайн-университетах GeekBrains и Skillbox, приобретенные в 2016 и 2019 гг. В октябре 2019 г. Mail.ru Group купила 11,7% в онлайн-школе программирования для детей «Алгоритмика». Выручка образовательного сегмента Mail.ru Group за I квартал 2020 г. выросла до 738 млн руб.