Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»

В академии добавили, что стандарты будут применяться только к фильмам в номинации «Лучшая картина». В 2022 и 2023 гг. кинокомпании должны будут представлять академии специальную форму, в которой будет указано соответствие стандартам, новые правила начнут действовать при номинировании с 2024 г. Правила для всех остальных номинаций «Оскара» останутся прежними.