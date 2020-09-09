Киноакадемия представила новые стандарты для номинации на «Оскар»
Американская академия представила новые стандарты для номинации «Лучший фильм» премии «Оскар», говорится на сайте академии. Киноакадемия разработала четыре группы стандартов. Чтобы быть номинированной на премию, картина должна соответствовать двум из четырех групп стандартов. Среди них:
Главный герой фильма или один из важных второстепенных героев должны быть темнокожими, азиатами, латиноамериканцами, жителями Ближнего Востока или представителями одной из «недопредставленной» расовой или этнической группы;
Не менее 30% актерского состава фильма должны быть представлены женщинами, этническими представителями, членами ЛГБТ-сообщества или людьми с ограниченными возможностями;
Основная тема картины должна касаться расовых, гендерных проблем или проблем людей с ограниченными возможностями;
Среди сажеров, дистрибьютеров, руководителей рекламной кампании должны быть несколько представителей иных этнических групп, женщин, членов ЛГБТ-сообщества.
В академии добавили, что стандарты будут применяться только к фильмам в номинации «Лучшая картина». В 2022 и 2023 гг. кинокомпании должны будут представлять академии специальную форму, в которой будет указано соответствие стандартам, новые правила начнут действовать при номинировании с 2024 г. Правила для всех остальных номинаций «Оскара» останутся прежними.
В 2020 г. церемонию вручения 93-й кинопремии «Оскар» перенесли с февраля на апрель из-за пандемии коронавируса. Триумфатором церемонии стал южнокорейский фильм «Паразиты» Пона Джунхо. Он получил четыре награды, в том числе в категориях «лучший фильм», «лучший международный фильм», «лучший режиссер» и «лучший сценарий».