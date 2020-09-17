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Sony назвала дату выхода и цены на новую Playstation

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Японская корпорация Sony на онлайн-презентации представила новую консоль — Playstation 5. Старт продаж в России запланирован на 19 ноября. 

Цена на новую консоль будет составлять $399 за версию без дисковода, и $499 за приставку с дисководом. Российские цены будут отличаться — 37 999 руб. за «цифровую» версию без дисковода и 46 999 руб. за версию с дисководом.

По сути новая Playstation отличается от предыдущей версией лишь наличием или отсутствием дисковода — в остальном новая консоль идентична Playstation 4. Также Sony объявила, что подписчики PS Plus получат коллекцию игр PS4 бесплатно. В коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и др.

Ранее Microsoft раскрыла цены на свои консоли нового поколения. Минимальная версия Xbox обойдётся в $300  (в России — 26 990 руб.), а топовая Series X — в $499  (в России — 45 590 руб.)

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных