Sony назвала дату выхода и цены на новую Playstation
Японская корпорация Sony на онлайн-презентации представила новую консоль — Playstation 5. Старт продаж в России запланирован на 19 ноября.
Цена на новую консоль будет составлять $399 за версию без дисковода, и $499 за приставку с дисководом. Российские цены будут отличаться — 37 999 руб. за «цифровую» версию без дисковода и 46 999 руб. за версию с дисководом.
По сути новая Playstation отличается от предыдущей версией лишь наличием или отсутствием дисковода — в остальном новая консоль идентична Playstation 4. Также Sony объявила, что подписчики PS Plus получат коллекцию игр PS4 бесплатно. В коллекцию войдут Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Detroit: Become Human и др.
Ранее Microsoft раскрыла цены на свои консоли нового поколения. Минимальная версия Xbox обойдётся в $300 (в России — 26 990 руб.), а топовая Series X — в $499 (в России — 45 590 руб.)