Тарантино напишет книгу-продолжение киноленты «Однажды в Голливуде»

В январе 2020 г. в интервью журналу Rolling Stone Тарантино заявил, что хочет оставить карьеру режиссера после выхода его десятого фильма. Кинолента «Однажды в Голивуде» как раз стала десятым фильмом режиссера. По словам Тарантино, он чувствует, что пришло время для следующего акта его жизни, в котором он бы хотел посвятить себя литературе.