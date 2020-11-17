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Тарантино напишет книгу-продолжение киноленты «Однажды в Голливуде»

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Американский режиссер Квентин Тарантино планирует написать книгу-продолжение истории, рассказанной в киноленте «Однажды в Голливуде». Об этом режиссер рассказал в подкасте Pure Cinema, пишет Esquire. 

Фильм «Однажды в Голливуде» рассказывает о событиях, которые произошли 8 августа 1969 г. на голливудской вилле режиссера Романа Полански c его беременной женой Шэрон Тейт и ее гостями. 

Осенью 2019 г. режиссер рассказывал, что также пишет художественный роман, главный герой которого ― ветеран Второй мировой войны, разочаровавшийся в массовом кинематографе Голливуда.

В январе 2020 г. в интервью журналу Rolling Stone Тарантино заявил, что хочет оставить карьеру режиссера после выхода его десятого фильма. Кинолента «Однажды в Голивуде» как раз стала десятым фильмом режиссера. По словам Тарантино, он чувствует, что пришло время для следующего акта его жизни, в котором он бы хотел посвятить себя литературе.

Ранее по теме: Как Тарантино изменил историю кино

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных