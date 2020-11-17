Тарантино напишет книгу-продолжение киноленты «Однажды в Голливуде»
Американский режиссер Квентин Тарантино планирует написать книгу-продолжение истории, рассказанной в киноленте «Однажды в Голливуде». Об этом режиссер рассказал в подкасте Pure Cinema, пишет Esquire.
Фильм «Однажды в Голливуде» рассказывает о событиях, которые произошли 8 августа 1969 г. на голливудской вилле режиссера Романа Полански c его беременной женой Шэрон Тейт и ее гостями.
Осенью 2019 г. режиссер рассказывал, что также пишет художественный роман, главный герой которого ― ветеран Второй мировой войны, разочаровавшийся в массовом кинематографе Голливуда.
В январе 2020 г. в интервью журналу Rolling Stone Тарантино заявил, что хочет оставить карьеру режиссера после выхода его десятого фильма. Кинолента «Однажды в Голивуде» как раз стала десятым фильмом режиссера. По словам Тарантино, он чувствует, что пришло время для следующего акта его жизни, в котором он бы хотел посвятить себя литературе.