Попова: ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. По ее словам, в значительной степени ситуацию определяет заболеваемость в Москве и Санкт-Петербурге.