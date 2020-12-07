Попова: ситуация с коронавирусом в России остается напряженной
Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. По ее словам, в значительной степени ситуацию определяет заболеваемость в Москве и Санкт-Петербурге.
«Ситуация остается напряженной и в значительной степени определяется заболеваемостью в Москве и в Санкт-Петербурге», — цитирует ТАСС Попову. Она подчеркнула, что на Москву и Санкт-Петербург приходится до 40% выявляемых в стране случаев заражения.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки коронавирус выявили у 28 142 человек. Общее число жителей, которые заболели COVID-19, достигло 2 488 912. Из них 1 956 588 пациентов выздоровели, 488 727 человек продолжают лечение.
За весь период в Москве зарегистрировали почти 655 тыс. случаев заражения, в Санкт-Петербурге — около 152 тыс. случаев.