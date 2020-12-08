Бывший гендиректор телеканала «Ю» вернулся на работу в холдинг Таврина

В новом статусе Оганесян сфокусируется на цифровой трансформации «Медиа-1». В частности, будет полностью отвечать за всю активность холдинга, связанную с интернетом, уточнил «Ведомостям» сам Оганесян. А именно – курировать производство контента холдинга для диджитал-среды, развитие синергии между и активами, создание новых проектов для интернета. Будет ли это отдельный сайт, платформа или развитие на Youtube – говорить пока рано, поскольку сейчас начинается только этап аналитики, добавил он. Также Оганесян будет курировать стратегическую маркетинговую деятельность холдинга.