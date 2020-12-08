Бывший гендиректор телеканала «Ю» вернулся на работу в холдинг Таврина
Рубен Оганесян, покинувший в мае 2019 г. пост заместителя гендиректора канала ТНТ (принадлежит «Газпром-Медиа»), возглавил направление цифровой трансформации и стратегического маркетинга холдинга «Медиа-1» Ивана Таврина. Об этом сообщили «Ведомостям» в «Медиа-1» и подтвердил сам Оганесян.
«Медиа-1» – одна из крупнейших независимых медиакомпаний в России. Ей принадлежит телеканалы «Ю», «МУЗ-ТВ» и «Канал Disney», группа компаний «Выбери Радио» и второй по величине оператор наружной рекламы в России — Gallery.
С начала 2015 г. по сентябрь 2016 г. Оганесян работал в холдинге «СТС Медиа», возглавлял канал «Перец». Под его руководством канал провел репозиционирование, сменил концепцию и название на «Че». Последние три года — с сентября 2016 г. по май 2019 г. — отвечал за стратегический маркетинг канала ТНТ.
В новом статусе Оганесян сфокусируется на цифровой трансформации «Медиа-1». В частности, будет полностью отвечать за всю активность холдинга, связанную с интернетом, уточнил «Ведомостям» сам Оганесян. А именно – курировать производство контента холдинга для диджитал-среды, развитие синергии между и активами, создание новых проектов для интернета. Будет ли это отдельный сайт, платформа или развитие на Youtube – говорить пока рано, поскольку сейчас начинается только этап аналитики, добавил он. Также Оганесян будет курировать стратегическую маркетинговую деятельность холдинга.