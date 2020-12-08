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Бывший гендиректор телеканала «Ю» вернулся на работу в холдинг Таврина

Ведомости

Рубен Оганесян, покинувший в мае 2019 г. пост заместителя гендиректора канала ТНТ (принадлежит «Газпром-Медиа»), возглавил направление цифровой трансформации и стратегического маркетинга холдинга «Медиа-1» Ивана Таврина. Об этом сообщили «Ведомостям» в «Медиа-1» и подтвердил сам Оганесян.

«Медиа-1» – одна из крупнейших независимых медиакомпаний в России. Ей принадлежит телеканалы «Ю», «МУЗ-ТВ» и «Канал Disney», группа компаний «Выбери Радио» и второй по величине оператор наружной рекламы в России — Gallery.

С начала 2015 г. по сентябрь 2016 г. Оганесян работал в холдинге «СТС Медиа», возглавлял канал «Перец». Под его руководством канал провел репозиционирование, сменил концепцию и название на «Че». Последние три года — с сентября 2016 г. по май 2019 г. — отвечал за стратегический маркетинг канала ТНТ.

В новом статусе Оганесян сфокусируется на цифровой трансформации «Медиа-1». В частности, будет полностью отвечать за всю активность холдинга, связанную с интернетом, уточнил «Ведомостям» сам Оганесян. А именно – курировать производство контента холдинга для диджитал-среды, развитие синергии между и активами, создание новых проектов для интернета. Будет ли это отдельный сайт, платформа или развитие на Youtube – говорить пока рано, поскольку сейчас начинается только этап аналитики, добавил он. Также Оганесян будет курировать стратегическую маркетинговую деятельность холдинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных