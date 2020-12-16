В Театре Романа Виктюка назначили нового художественного руководителя
Художественным руководителем Театра Романа Виктюка назначен Денис Азаров, сообщила пресс-служба мэра Москвы.
«Художественным руководителем театра стал Денис Азаров», — говорится в сообщении. Нового худрука представил труппе театра руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.
Своей главной задачей на новом месте Азаров назвал приумножение накопленного в годы руководства театром его основателя Романа Виктюка, который скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. «В этом, я очень надеюсь, мне поможет Дмитрий Бозин – ученик мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссером театра», — отметил Азаров.
Денис Азаров родился 29 марта 1986 г. Работал ассистентом режиссера и переводчиком в театре «Новая опера», стажировался в качестве режиссера в Баденском государственном театре в Карлсруе. В 2007 г. основал оперную студию «Московский молодежный оперный дом» при Академии Хорового Искусства им. В. Попова. В 2010-2012 гг. был режиссером Камерного музыкального театра им. Б. Покровского, с 2012 г. сотрудничает с проектом «Платформа».