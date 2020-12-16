Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Медиа

В Театре Романа Виктюка назначили нового художественного руководителя

Ведомости

Художественным руководителем Театра Романа Виктюка назначен Денис Азаров, сообщила пресс-служба мэра Москвы.

«Художественным руководителем театра стал Денис Азаров», — говорится в сообщении. Нового худрука представил труппе театра руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

Своей главной задачей на новом месте Азаров назвал приумножение накопленного в годы руководства театром его основателя Романа Виктюка, который скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. «В этом, я очень надеюсь, мне поможет Дмитрий Бозин – ученик мастера, тонко чувствующий эстетику и дух этого коллектива, который по моему предложению назначен режиссером театра», — отметил Азаров.  

Денис Азаров родился 29 марта 1986 г. Работал ассистентом режиссера и переводчиком в театре «Новая опера», стажировался в качестве режиссера в Баденском государственном театре в Карлсруе. В 2007 г. основал оперную студию «Московский молодежный оперный дом» при Академии Хорового Искусства им. В. Попова. В 2010-2012 гг. был режиссером Камерного музыкального театра им. Б. Покровского, с 2012 г. сотрудничает с проектом «Платформа».

Ранее по теме: Во Львове похоронили Романа Виктюка

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных