В Театре Романа Виктюка назначили нового художественного руководителя

Денис Азаров родился 29 марта 1986 г. Работал ассистентом режиссера и переводчиком в театре «Новая опера», стажировался в качестве режиссера в Баденском государственном театре в Карлсруе. В 2007 г. основал оперную студию «Московский молодежный оперный дом» при Академии Хорового Искусства им. В. Попова. В 2010-2012 гг. был режиссером Камерного музыкального театра им. Б. Покровского, с 2012 г. сотрудничает с проектом «Платформа».