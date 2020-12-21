Депутаты предложили Роскомнадзору вести реестр соцсетей

Роскомнадзор признает социальной сетью интернет-ресурс в случае, если он «предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации» на русском языке и государственных языках республик, входящих в состав России, и его посещают более 500 тыс. пользователей в сутки. В этом же случае его включат в реестр соцсетей.