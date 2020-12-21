Депутаты предложили Роскомнадзору вести реестр соцсетей
Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, внесенные депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским в Госдуму ко второму чтению законопроекта 2017 г.
Поправка к законопроекту обязывает соцсети выявлять и блокировать противоправный контент, в частности материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информацией, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий.
Роскомнадзор признает социальной сетью интернет-ресурс в случае, если он «предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации» на русском языке и государственных языках республик, входящих в состав России, и его посещают более 500 тыс. пользователей в сутки. В этом же случае его включат в реестр соцсетей.
Изменения уточняют, что провайдер хостинга обязан предоставить данные, «позволяющие идентифицировать владельца социальной сети», в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора. При этом соцсеть могут исключить из реестра в случае, если суточное число российских пользователей в течение трех месяцев составляет менее 500 тыс. Процедура проводится по заявлению владельца соцсети.