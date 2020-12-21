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Депутаты предложили Роскомнадзору вести реестр соцсетей

Ведомости

Роскомнадзор будет признавать интернет-ресурсы социальными сетями и вести их реестр, сообщает ТАСС со ссылкой на поправки, внесенные депутатами Александром Хинштейном и Сергеем Боярским в Госдуму ко второму чтению законопроекта 2017 г.

Поправка к законопроекту обязывает соцсети выявлять и блокировать противоправный контент, в частности материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и информацией, склоняющей детей к совершению опасных для жизни незаконных действий.

Роскомнадзор признает социальной сетью интернет-ресурс в случае, если он «предназначен и (или) используется его пользователями для предоставления и (или) распространения посредством созданных ими персональных страниц информации» на русском языке и государственных языках республик, входящих в состав России, и его посещают более 500 тыс. пользователей в сутки. В этом же случае его включат в реестр соцсетей.

Изменения уточняют, что провайдер хостинга обязан предоставить данные, «позволяющие идентифицировать владельца социальной сети», в течение трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора. При этом соцсеть могут исключить из реестра в случае, если суточное число российских пользователей в течение трех месяцев составляет менее 500 тыс. Процедура проводится по заявлению владельца соцсети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных