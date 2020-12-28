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Тельнов покинул пост главы Фонда кино

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Вячеслав Тельнов покинул пост исполнительного директора Фонда кино, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Тельнова Вячеслава Николаевича от должности исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по его просьбе», — говорится в документе.

Временно исполняющим обязанности исполнительного директора Фонда кино назначен Федор Соснов, который ранее был заместителем Тельнова. 

Вячеслав Тельнов был назначен главой Фонда кино в ноябре 2018 г. Ранее возглавлял Санкт-Петербургскую студию документальных фильмов, был генеральным директором киностудии «Ленфильм», директором департамента кинематографии Минкультуры и главой Госфильмофонда России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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