Тельнов покинул пост главы Фонда кино
Вячеслав Тельнов покинул пост исполнительного директора Фонда кино, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Тельнова Вячеслава Николаевича от должности исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по его просьбе», — говорится в документе.
Временно исполняющим обязанности исполнительного директора Фонда кино назначен Федор Соснов, который ранее был заместителем Тельнова.
Вячеслав Тельнов был назначен главой Фонда кино в ноябре 2018 г. Ранее возглавлял Санкт-Петербургскую студию документальных фильмов, был генеральным директором киностудии «Ленфильм», директором департамента кинематографии Минкультуры и главой Госфильмофонда России.