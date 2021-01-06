«Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Это первый фильм, заработавший в российском прокате с начала пандемии коронавируса более 1 млрд руб., и шестнадцатый российский фильм, сумевший преодолеть эту планку за всю историю отечественного кинопроката, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика».