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«Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате более 1 млрд рублей

Ведомости

Фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрал с момента выхода в прокат более 1 млрд руб. На сегодняшний день общие сборы составляют 1 053 992 939 руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАГИС), оператором которой является Фонд кино.

Это первый фильм, заработавший в российском прокате с начала пандемии коронавируса более 1 млрд руб., и шестнадцатый российский фильм, сумевший преодолеть эту планку за всю историю отечественного кинопроката, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика».

Фильм вышел на экраны 1 января. В день премьеры картина заработала свыше 150 млн руб. Она стала продолжением семейного фэнтези «Последний богатырь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных