«Последний богатырь: Корень зла» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Фильм «Последний богатырь: Корень зла» собрал с момента выхода в прокат более 1 млрд руб. На сегодняшний день общие сборы составляют 1 053 992 939 руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАГИС), оператором которой является Фонд кино.
Это первый фильм, заработавший в российском прокате с начала пандемии коронавируса более 1 млрд руб., и шестнадцатый российский фильм, сумевший преодолеть эту планку за всю историю отечественного кинопроката, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика».
Фильм вышел на экраны 1 января. В день премьеры картина заработала свыше 150 млн руб. Она стала продолжением семейного фэнтези «Последний богатырь».