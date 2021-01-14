Пользователи «ВКонтакте» сообщили о сбое в работе соцсети

Согласно порталу, сбои начались около 21.08 мск, а в 21:27 количество сообщений о неполадках составило 299. Отмечается, что у 44% пользователей соцсети возникли проблемы с загрузкой сайта, у 44% — с доставкой сообщений, еще 10% не могут зайти в аккаунт.