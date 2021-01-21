Аккаунты сайта Познера закроют во всех соцсетях из-за перехода в Telegram
Администрация официального сайта телеведущего Владимира Познера «Познер Online» приняла решение удалить аккаунты в Facebook и Twitter и закрыть их во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в администрации сайта. Причиной этого решения стал перевод всех коммуникаций в Telegram.
«Аккаунты "Познер Online" будут удалены из Facebook и Twitter, в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" страницы будут заморожены или закрыты», — сказали в администрации, отметив, что считают Telegram наиболее удобной и перспективной платформой для интернет-коммуникации на сегодняшний день.
Сам Познер в разговоре с агентством сказал, что решение принимает администрация сайта самостоятельно, не уточнив причины закрытия аккаунтов.
Познер - журналист и телеведущий, ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале». Многократный лауреат «ТЭФИ», в 2009 г. был удостоен «ТЭФИ» «За личный вклад в развитие Российского телевидения».