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Аккаунты сайта Познера закроют во всех соцсетях из-за перехода в Telegram

Ведомости

Администрация официального сайта телеведущего Владимира Познера «Познер Online» приняла решение удалить аккаунты в Facebook и Twitter и закрыть их во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в администрации сайта. Причиной этого решения стал перевод всех коммуникаций в Telegram.

«Аккаунты "Познер Online" будут удалены из Facebook и Twitter, в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" страницы будут заморожены или закрыты», — сказали в администрации, отметив, что считают Telegram наиболее удобной и перспективной платформой для интернет-коммуникации на сегодняшний день.

Сам Познер в разговоре с агентством сказал, что решение принимает администрация сайта самостоятельно, не уточнив причины закрытия аккаунтов.

Познер - журналист и телеведущий, ведёт авторскую программу «Познер» на «Первом канале». Многократный лауреат «ТЭФИ», в 2009 г. был удостоен «ТЭФИ» «За личный вклад в развитие Российского телевидения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных