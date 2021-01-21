Аккаунты сайта Познера закроют во всех соцсетях из-за перехода в Telegram

Администрация официального сайта телеведущего Владимира Познера «Познер Online» приняла решение удалить аккаунты в Facebook и Twitter и закрыть их во «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в администрации сайта. Причиной этого решения стал перевод всех коммуникаций в Telegram.