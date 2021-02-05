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На 92-м году жизни скончался канадский актер Кристофер Пламмер

Ведомости

Канадский актер Кристофер Пламмер скончался на 92-м году жизни, сообщил портал Deadline. Издание отмечает, что он скончался в своем доме в Коннектикуте. 

Актер стал наиболее известен благодаря ролям в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Свой человек», «Игры разума», «Сокровище нации», «Воображариум доктора Парнаса», «Последнее воскресение», «Начинающие», «Девушка с татуировкой дракона» и «Все деньги мира».

Пламмер является двукратным лауреатом премий «Эмми» (1977 г., 1994 г.) и «Тони» (1974 г., 1997г.), лауреатом премии Гильдии киноактёров США (2012 г.), премий «Оскар» (2012 г.), BAFTA (2012 г.), «Золотой глобус» (2012 г.) и «Независимый дух» (2012 г.). 

Выросший в Монреале, Пламмер начал свою профессиональную карьеру на сцене и на радио на французском и английском языках. Он дебютировал на сцене в Нью-Йорке в 1954 г., после он продолжал играть во многих знаменитых постановках в Бродвее и в Лондонском Вест-Энде. Первую роль в кино актер сыграл в 1958 г. в киноленте «Очарованная сценой».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных