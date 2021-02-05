На 92-м году жизни скончался канадский актер Кристофер Пламмер
Канадский актер Кристофер Пламмер скончался на 92-м году жизни, сообщил портал Deadline. Издание отмечает, что он скончался в своем доме в Коннектикуте.
Актер стал наиболее известен благодаря ролям в фильмах «Звуки музыки», «Возвращение Розовой пантеры», «12 обезьян», «Свой человек», «Игры разума», «Сокровище нации», «Воображариум доктора Парнаса», «Последнее воскресение», «Начинающие», «Девушка с татуировкой дракона» и «Все деньги мира».
Пламмер является двукратным лауреатом премий «Эмми» (1977 г., 1994 г.) и «Тони» (1974 г., 1997г.), лауреатом премии Гильдии киноактёров США (2012 г.), премий «Оскар» (2012 г.), BAFTA (2012 г.), «Золотой глобус» (2012 г.) и «Независимый дух» (2012 г.).
Выросший в Монреале, Пламмер начал свою профессиональную карьеру на сцене и на радио на французском и английском языках. Он дебютировал на сцене в Нью-Йорке в 1954 г., после он продолжал играть во многих знаменитых постановках в Бродвее и в Лондонском Вест-Энде. Первую роль в кино актер сыграл в 1958 г. в киноленте «Очарованная сценой».