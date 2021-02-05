На 92-м году жизни скончался канадский актер Кристофер Пламмер

Выросший в Монреале, Пламмер начал свою профессиональную карьеру на сцене и на радио на французском и английском языках. Он дебютировал на сцене в Нью-Йорке в 1954 г., после он продолжал играть во многих знаменитых постановках в Бродвее и в Лондонском Вест-Энде. Первую роль в кино актер сыграл в 1958 г. в киноленте «Очарованная сценой».