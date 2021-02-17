RT сообщил о финансировании издания «Проект» из-за рубежа

В материале утверждается, что «Проект» должен был отчитываться об эффективности своей деятельности. Целью гранта от EED якобы было заявлено «поддержание свободы СМИ в России», а в дорожной карте по его выполнению указаны требования по количеству статей, видеоматериалов и норма по числу просмотров каждого. Кроме того, EED якобы требовал от «Проекта» самоокупаемости и привлечения 8 тыс. евро в месяц в виде пожертвований от аудитории. NED, согласно публикации RT, требовал регулярную статистику посещаемости сайта, реакции российского общества и лидеров мнений на публикации «Проекта», а также статистику упоминаемости в зарубежных медиа.