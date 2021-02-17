RT сообщил о финансировании издания «Проект» из-за рубежа
Издание «Проект» получало гранты от европейских и американских властей на общую сумму $330 тыс. через ряд основанных правительствами ЕС и США фондов. Об этом говорится в материале RT со ссылкой на имеющиеся документы.
Как сообщает издание, в 2018 г. «Проект» получил от «Европейского фонда за демократию» (EED) $240 тыс., американского «Национального фонда в поддержку демократии» (NED) $40 тыс. (оба фонда, созданные властями ЕС и США, признаны в России нежелательными организациями). Еще $50 тыс. якобы перевёл бермудский фонд Sreda Foundation (внесен в российский реестр иностранных НКО), принадлежащий Борису Зимину, сыну проживающего за границей сооснователя «Вымпелкома» Дмитрия Зимина.
В материале утверждается, что «Проект» должен был отчитываться об эффективности своей деятельности. Целью гранта от EED якобы было заявлено «поддержание свободы СМИ в России», а в дорожной карте по его выполнению указаны требования по количеству статей, видеоматериалов и норма по числу просмотров каждого. Кроме того, EED якобы требовал от «Проекта» самоокупаемости и привлечения 8 тыс. евро в месяц в виде пожертвований от аудитории. NED, согласно публикации RT, требовал регулярную статистику посещаемости сайта, реакции российского общества и лидеров мнений на публикации «Проекта», а также статистику упоминаемости в зарубежных медиа.
RT также утверждает со ссылкой на якобы имеющиеся у них документы, что «Проектом» руководит юрлицо Project Media, зарегистрированное в США и возглавляемое главредом издания Романом Баданиным. Баданин в разговоре в «Ведомостями» отказался от комментариев.
«Проект» основан в 2018 г. бывшим главредом РБК и телеканала «Дождь» Романом Баданиным. Издание позиционирует себя как независимое российское СМИ, которое пишет о политических, экономических и социальных проблемах на русском и английском языках. Принципом формирования редакции называется набор журналистов, уволенных из российских СМИ в результате цензуры.