Захарова заявила, что западные страны сами ускорили регулирование интернета
Действия американских интернет-монополий и стоящего за ними политического истеблишмента коллективного Запада ускорили начало процесса регулирования интернет-пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», — цитирует Захарову ТАСС.
По ее мнению, интернет-платформы и стоящие за ними люди, включая политический истеблишмент Вашингтона и Брюсселя, действуют исключительно в собственных интересах и не желают вести честную конкурентную борьбу. По ее словам, готовящиеся в России законы защитят российские СМИ и их аудиторию.
Накануне Захарова заявила, что ситуация с модерацией контента, в том числе российского, размещенного на американских IT-платформах, достигла смыслового и технологического тупика. По ее мнению, контент на этих платформах модерируется в произвольном порядке без решения суда или профильного органа власти. Чем дольше IT-компании будут проводить такую политику, тем жестче будут регулировать их деятельность страны по всему миру, добавила Захарова.