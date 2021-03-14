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Захарова заявила, что западные страны сами ускорили регулирование интернета

Ведомости

Действия американских интернет-монополий и стоящего за ними политического истеблишмента коллективного Запада ускорили начало процесса регулирования интернет-пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», — цитирует Захарову ТАСС.

По ее мнению, интернет-платформы и стоящие за ними люди, включая политический истеблишмент Вашингтона и Брюсселя, действуют исключительно в собственных интересах и не желают вести честную конкурентную борьбу. По ее словам, готовящиеся в России законы защитят российские СМИ и их аудиторию.

Накануне Захарова заявила, что ситуация с модерацией контента, в том числе российского, размещенного на американских IT-платформах, достигла смыслового и технологического тупика. По ее мнению, контент на этих платформах модерируется в произвольном порядке без решения суда или профильного органа власти. Чем дольше IT-компании будут проводить такую политику, тем жестче будут регулировать их деятельность страны по всему миру, добавила Захарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных