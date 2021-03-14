Захарова заявила, что западные страны сами ускорили регулирование интернета

Накануне Захарова заявила, что ситуация с модерацией контента, в том числе российского, размещенного на американских IT-платформах, достигла смыслового и технологического тупика. По ее мнению, контент на этих платформах модерируется в произвольном порядке без решения суда или профильного органа власти. Чем дольше IT-компании будут проводить такую политику, тем жестче будут регулировать их деятельность страны по всему миру, добавила Захарова.