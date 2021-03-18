Союз журналистов назвал лауреатов премии «Золотое перо России»

В этом году «золотыми перьями» стали шесть журналистов. В их числе — Антон Верницкий, журналист «Первого канала», освещавший работу медработников в «красной зоне» инфекционной больницы, Дмитрий Голованов, руководитель Бюро журналистских расследований «Факт» из Красноярска за журналистские расследования, журналист из Махачкалы Аликбер Абдулгамидов за публикации об общественно-политической жизни, культуре и традициях Дагестана и другие.