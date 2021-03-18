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Союз журналистов назвал лауреатов премии «Золотое перо России»

Ведомости

В Москве прошла церемония награждения лауреатов премии «Золотое перо России». Премия учреждена Союзом журналистов России в 1997 г., она является высшей журналисткой наградой и присуждается ежегодно.

В этом году «золотыми перьями» стали шесть журналистов. В их числе — Антон Верницкий, журналист «Первого канала», освещавший работу медработников в «красной зоне» инфекционной больницы, Дмитрий Голованов, руководитель Бюро журналистских расследований «Факт» из Красноярска за журналистские расследования, журналист из Махачкалы Аликбер Абдулгамидов за публикации об общественно-политической жизни, культуре и традициях Дагестана и другие.

Звание «Легенда журналистики» за существенный профессиональный вклад в этом году присвоено шести представителям медиаиндустрии. В их числе — директор по стратегии издательского дома «Коммерсант» Виктор Лошак, главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

В спецноминации СЖР «Лучший медиаменеджер года» лауреатами стали гендиректор «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Михаил Нелюбин и директор РИЦ «ТАСС-Урал» Мария Картуз.

Специальные призы «За профессиональное мастерство» получили редакции телеканала RT и газеты «Труд», а также восемь журналистов и представителей отраслевых организаций: главный редактор «Крымской газеты» Мария Волконская, журналист газеты «Красная Печора» (Республика Коми) Софья Киреева, секретарь Союза журналистов России Антон Стуликов и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных