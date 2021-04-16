В Британии умерла актриса из Гарри Поттера Хелен Маккрори

«С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью со стороны друзей и семьи. Она умерла также, как и жила — бесстрашно», — сказал Льюис.