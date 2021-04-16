В Британии умерла актриса из Гарри Поттера Хелен Маккрори
Сыгравшая роль Нарциссы Малфой в фильмах про Гарри Поттера Хелен Маккрори умерла в Великобритании в возрасте 52 лет после онкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на ее супруга, актера и продюсера Дэмиена Льюиса.
«С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью со стороны друзей и семьи. Она умерла также, как и жила — бесстрашно», — сказал Льюис.
Хелен Маккрори, в числе прочего, сыграла роли в фильмах «007: Координаты «Скайфолл» и «Хранитель времени», сериалах «Острые козырьки» и «Анна Каренина».
Помимо этого, она играла в театре в Великобритании: в шекспировских пьесах, а также в постановках по произведениям Антона Чехова — «Дядя Ваня» в лондонском театре «Алмейда» и «Чайка» в Театре Королевской биржи в Манчестере.