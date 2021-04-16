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В Британии умерла актриса из Гарри Поттера Хелен Маккрори

Ведомости

Сыгравшая роль Нарциссы Малфой в фильмах про Гарри Поттера Хелен Маккрори умерла в Великобритании в возрасте 52 лет после онкологического заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на ее супруга, актера и продюсера Дэмиена Льюиса.

«С разбитым сердцем вынужден сообщить, что после героической борьбы с раком красивая и сильная женщина, коей была Хелен Маккрори, ушла из жизни у себя дома, окруженная любовью со стороны друзей и семьи. Она умерла также, как и жила — бесстрашно», — сказал Льюис.

Хелен Маккрори, в числе прочего, сыграла роли в фильмах «007: Координаты «Скайфолл» и «Хранитель времени», сериалах «Острые козырьки» и «Анна Каренина».

Помимо этого, она играла в театре в Великобритании: в шекспировских пьесах, а также в постановках по произведениям Антона Чехова — «Дядя Ваня» в лондонском театре «Алмейда» и «Чайка» в Театре Королевской биржи в Манчестере.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных