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РКН потребовал от Google снять ограничения с приложения «Улица героев»

Ведомости

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения «Улица героев», сообщила пресс-служба ведомства.

«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица героев», принадлежащему ГТРК «Саратов», — говорится в сообщении.

Приложение, которое знакомит с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России, удалено из Google Play. В ведомстве отметили, что подобные действия Google «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».

Действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о вкладе советских солдат в победу над фашизмом, являются недопустимыми, подчеркнули в Роскомнадзоре. Ведомство потребовало от Google объяснить причины введения ограничений и проинформировать об их снятии.

Ранее видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на YouTube-канале «России 24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия. 

Ранее по теме: Роскомнадзор заявил о 37 случаях цензуры против российских СМИ за рубежом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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