РКН потребовал от Google снять ограничения с приложения «Улица героев»

Действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о вкладе советских солдат в победу над фашизмом, являются недопустимыми, подчеркнули в Роскомнадзоре. Ведомство потребовало от Google объяснить причины введения ограничений и проинформировать об их снятии.