РКН потребовал от Google снять ограничения с приложения «Улица героев»
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения «Улица героев», сообщила пресс-служба ведомства.
«Роскомнадзор направил руководству компании Google LLC письмо с требованием в максимально короткие сроки снять ограничение доступа к приложению «Улица героев», принадлежащему ГТРК «Саратов», — говорится в сообщении.
Приложение, которое знакомит с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в разных городах России, удалено из Google Play. В ведомстве отметили, что подобные действия Google «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней».
Действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о вкладе советских солдат в победу над фашизмом, являются недопустимыми, подчеркнули в Роскомнадзоре. Ведомство потребовало от Google объяснить причины введения ограничений и проинформировать об их снятии.
Ранее видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину», опубликованному на YouTube-канале «России 24», пометив его как «неприемлемый для некоторых пользователей». В Google объяснили ограничение наличием в фильме сцен насилия.