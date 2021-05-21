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Дуров удалил аккаунт в Facebook

Ведомости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook.

«Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему», – говорится в сообщении, которое появляется при попытке открыть его страницу в соцсети. При этом аккаунт Дурова в принадлежащем Facebook Instagram по-прежнему доступен.

Ранее основатель Telegram обвинил Facebook и Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя. По его словам, это продолжается больше года. Среди потерявших деньги в результате этих схем, по его словам, есть пожилые люди и пенсионеры.

По словам Дурова, компания уже заявляла, что ни он, ни Telegram «не предлагают людям способов заработка», однако команда Facebook не перестала размещать рекламу поддельных проектов. Дуров также выразил надежду, что Facebook компенсирует ущерб, который люди понесли из-за рекламы мошенников и бездействия модераторов компании.

Ранее по теме: Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных