Дуров удалил аккаунт в Facebook
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров удалил свой аккаунт в Facebook.
Ранее основатель Telegram обвинил Facebook и Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя. По его словам, это продолжается больше года. Среди потерявших деньги в результате этих схем, по его словам, есть пожилые люди и пенсионеры.
По словам Дурова, компания уже заявляла, что ни он, ни Telegram «не предлагают людям способов заработка», однако команда Facebook не перестала размещать рекламу поддельных проектов. Дуров также выразил надежду, что Facebook компенсирует ущерб, который люди понесли из-за рекламы мошенников и бездействия модераторов компании.