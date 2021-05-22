Кириенко призвал IT-отрасль к саморегулированию

«В остальном мире все намного жестче. Потому что темп внедрения необходимого регулирования очень высок. Мы вынуждены устанавливать правила сразу во многих сферах и здесь возникает ощущение – вот раньше не было такого правила, а теперь есть, значит государство "жестит". Как от этого уйти? Выход в саморегулировании», — заявил он.