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Кириенко призвал IT-отрасль к саморегулированию

Ведомости

Российской IT-отрасли необходимо работать над саморегулированием на фоне очень высоких темпов внедрения необходимого контроля, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на встрече, которая состоялась в рамках 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ). Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российской ассоциации электронных коммуникаций.

«В остальном мире все намного жестче. Потому что темп внедрения необходимого регулирования очень высок. Мы вынуждены устанавливать правила сразу во многих сферах и здесь возникает ощущение – вот раньше не было такого правила, а теперь есть, значит государство "жестит". Как от этого уйти? Выход в саморегулировании», — заявил он.

В качестве примера саморегулирования Кириенко привел удаление «Яндексом» ссылок на пиратский контент по просьбам правообладателей.

Кириенко заметил, что с ростом интернет-аудитории и количества цифровых услуг в России увеличиваются и возможные цифровые угрозы. Среди главных из них он выделил неконтролируемый сбор и утечки личных данных пользователей, ограничение и искажение платформами информации, которую получают их пользователи, отсутствие модерации интернет-площадками противоправного контента, монополизацию рынков зарубежными платформами, вытесняющих отечественных разработчиков и др.

Для соблюдения «правил игры», по мнению Кириенко, необходима прозрачность рынка, которую должны обеспечить внесенные недавно законопроекты о единой системе учета интернет-рекламы и проведении обязательных измерений аудитории в интернете.

«Сейчас невозможно точно сказать какую долю на рынке занимает тот или иной сервис. А отсюда и антимонопольное реугулирование, и налоги. А когда речь идёт об экосистемах, рынках внимания мы не можем полагаться на самоотчеты платформ», — добавил он.

Законопроект о проведении обязательных измерений аудитории в интернете был внесен в Госдуму депутатом, членом фракции «Единая Россия» Антоном Горелкиным.

Законопроектом, в частности, предлагается провести в срок до 1 августа 2021 г. отбор организации, уполномоченной для проведения измерения аудитории в интернете по аналогии с измерениями на телевидении (сейчас единым телеизмерителем является исследовательская компания Mediascope). Предполагается, что отбирать организацию будет Роскомнадзор. Законопроект предполагает формирование Роскомнадзором на основании предложений специальной комиссии реестра ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию.

Владельцы информационных ресурсов, аудитория которых подлежит исследованию, должны обеспечить уполномоченной организации возможность проведения исследования, которое будет проводиться «путем установки используемой уполномоченной организацией программы для электронных вычислительных машин, и (или) путем предоставления уполномоченной организации данных, необходимых для проведения исследований».

Ранее по теме: В Госдуму внесен законопроект о единой системе учета интернет-рекламы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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