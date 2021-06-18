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Земфира подала иск к Гришковцу о защите чести и достоинства

Ведомости

Певица Земфира подала иск о защите чести и достоинства в Центральный районный суд Калининграда к писателю и музыканту Евгению Гришковцу. Об этом сообщил телеканал «Дождь», который был привлечен в качестве третьего лица по иску. 

Телеканал ссылается на копию искового заявления певицы. В нем говорится, что певица подала иск из-за интервью Гришковца в программе «Би Коз», вышедшей 27 мая. В нем музыкант комментировал вышедший альбом Земфиры  — «Борделайн». 

Телеканал цитирует высказывание Гришковца. В программе он, помимо прочего, заявил, что Земфира — «наркоманка».

Как говорится в иске, распространенные сведения «носят порочащий характер... символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию, и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамзанова З.Т. является «наркоманкой»».

«Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамзанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы. В этой связи, она оценивает размер компенсации морального вреда в 1 500 000 рублей», — говорится в иске. 

Земфира выпустила альбом «Борделайн» в феврале этого года. До этого она не выпускала новых альбомов в течение восьми лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных