Земфира подала иск к Гришковцу о защите чести и достоинства
Певица Земфира подала иск о защите чести и достоинства в Центральный районный суд Калининграда к писателю и музыканту Евгению Гришковцу. Об этом сообщил телеканал «Дождь», который был привлечен в качестве третьего лица по иску.
Телеканал ссылается на копию искового заявления певицы. В нем говорится, что певица подала иск из-за интервью Гришковца в программе «Би Коз», вышедшей 27 мая. В нем музыкант комментировал вышедший альбом Земфиры — «Борделайн».
Телеканал цитирует высказывание Гришковца. В программе он, помимо прочего, заявил, что Земфира — «наркоманка».
Как говорится в иске, распространенные сведения «носят порочащий характер... символизируют антисоциальное, антиобщественное поведение — наркоманию, и не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамзанова З.Т. является «наркоманкой»».
«Моральный вред выразился в причиненных физических и нравственных страданиях, необходимостью оправдываться перед друзьями, знакомыми и другими людьми. В результате Рамзанова З.Т. стала страдать бессонницей, появились нервные срывы. В этой связи, она оценивает размер компенсации морального вреда в 1 500 000 рублей», — говорится в иске.
Земфира выпустила альбом «Борделайн» в феврале этого года. До этого она не выпускала новых альбомов в течение восьми лет.