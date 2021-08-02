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Youtube тестирует новую подписку с отключением рекламы

Ведомости

Компания Google тестирует новую версию платной подписки на видеохостинг Youtube под названием Premium Lite, сообщает портал The Verge.

«В странах Северной Европы и Бенилюкса (за исключением Исландии) мы тестируем новое предложение, чтобы предоставить пользователям еще больший выбор: Premium Lite стоит 6,99 евро в месяц и включает в себя видео без рекламы на Youtube», — сказал представитель видеохостинга.

Подписка предполагает просмотр без рекламных пауз не только в веб-версии Youtube, но и в приложениях iOS, Android, на смарт-телевизорах и игровых консолях.

При этом подписка не включает другие функции Premium: фоновое воспроизведение, офлайн-загрузки видео или опции, доступные по подписке Music. Такая подписка будет стоить на 40% меньше, чем Youtube Premium. Последняя включает в себя полный набор указанных функций и стоит около 11,99 евро в месяц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных