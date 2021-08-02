Youtube тестирует новую подписку с отключением рекламы
Компания Google тестирует новую версию платной подписки на видеохостинг Youtube под названием Premium Lite, сообщает портал The Verge.
«В странах Северной Европы и Бенилюкса (за исключением Исландии) мы тестируем новое предложение, чтобы предоставить пользователям еще больший выбор: Premium Lite стоит 6,99 евро в месяц и включает в себя видео без рекламы на Youtube», — сказал представитель видеохостинга.
Подписка предполагает просмотр без рекламных пауз не только в веб-версии Youtube, но и в приложениях iOS, Android, на смарт-телевизорах и игровых консолях.
При этом подписка не включает другие функции Premium: фоновое воспроизведение, офлайн-загрузки видео или опции, доступные по подписке Music. Такая подписка будет стоить на 40% меньше, чем Youtube Premium. Последняя включает в себя полный набор указанных функций и стоит около 11,99 евро в месяц.