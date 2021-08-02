Youtube тестирует новую подписку с отключением рекламы

При этом подписка не включает другие функции Premium: фоновое воспроизведение, офлайн-загрузки видео или опции, доступные по подписке Music. Такая подписка будет стоить на 40% меньше, чем Youtube Premium. Последняя включает в себя полный набор указанных функций и стоит около 11,99 евро в месяц.