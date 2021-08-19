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SEC обвинила трех экс-сотрудников Netflix в торговле инсайдерской информацией

Ведомости

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трех бывших инженеров компании Netflix торговле инсайдерской информацией с использованием данных о количестве подписчиков стримингового сервиса. Об этом говорится в сообщении SEC. 

По данным регулятора, бывшие сотрудники получили порядка $3 млн за продажу сведений. В частности, регулятор утверждает, что инженер Netflix Сунь Мо Цзюнь, работавший в компании в 2016-2017 гг., передавал информацию о количестве подписчиков сервиса своему брату и другу, которые совершали сделки с акциями компании на основе этих данных еще до того, как они публиковались официально. Более того, покинув компанию, Цзюнь продолжал получать инсайдерскую информацию от своего бывшего коллеги Айдена Ли и совершал сделки с акциями на основе этих данных вплоть до 2019 г. 

Еще один инженер — Чжэ Хён Бэ — передавал информацию о числе подписчиков Netflix брату Сунь Мо Цзюня в июле 2019 г. Тогда стриминговый сервис впервые с 2011 г. зафиксировал падение числа подписчиков, что повлияло на стоимость акций, и капитализация компани за один день упала $15 млрд, сообщал Bloomberg.

«Мы утверждаем, что сотрудники Netflix... участвовали в долгосрочной многомиллионной схеме с целью получения прибыли от ценной, незаконно присвоенной информации компании», — сказала директор регионального офиса SEC в Сан-Франциско Эрин Шнайдер. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных