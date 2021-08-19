SEC обвинила трех экс-сотрудников Netflix в торговле инсайдерской информацией
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила трех бывших инженеров компании Netflix торговле инсайдерской информацией с использованием данных о количестве подписчиков стримингового сервиса. Об этом говорится в сообщении SEC.
По данным регулятора, бывшие сотрудники получили порядка $3 млн за продажу сведений. В частности, регулятор утверждает, что инженер Netflix Сунь Мо Цзюнь, работавший в компании в 2016-2017 гг., передавал информацию о количестве подписчиков сервиса своему брату и другу, которые совершали сделки с акциями компании на основе этих данных еще до того, как они публиковались официально. Более того, покинув компанию, Цзюнь продолжал получать инсайдерскую информацию от своего бывшего коллеги Айдена Ли и совершал сделки с акциями на основе этих данных вплоть до 2019 г.
Еще один инженер — Чжэ Хён Бэ — передавал информацию о числе подписчиков Netflix брату Сунь Мо Цзюня в июле 2019 г. Тогда стриминговый сервис впервые с 2011 г. зафиксировал падение числа подписчиков, что повлияло на стоимость акций, и капитализация компани за один день упала $15 млрд, сообщал Bloomberg.
«Мы утверждаем, что сотрудники Netflix... участвовали в долгосрочной многомиллионной схеме с целью получения прибыли от ценной, незаконно присвоенной информации компании», — сказала директор регионального офиса SEC в Сан-Франциско Эрин Шнайдер.