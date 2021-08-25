Американец подал в суд на группу Nirvana из-за альбома с его детской фотографией

С каждого из ответчиков Спенсер требует по $150 тыс. в качестве компенсации ущерба за распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет, от которых участники Nirvana и другие стороны продолжают получать материальную выгоду.