Американец подал в суд на группу Nirvana из-за альбома с его детской фотографией

Nevermind — второй и самый коммерчески успешный альбом Nirvana. Был выпущен 24 сентября 1991 г. на лейбле DGC Records, продюсером записи выступил Бутч Виг. Nevermind имел успех во многом благодаря популярности первого сингла — «Smells Like Teen Spirit», который был выпущен в поддержку альбома наряду с песнями: «Come as You Are», «Lithium» и «In Bloom».