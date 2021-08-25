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Американец подал в суд на группу Nirvana из-за альбома с его детской фотографией

Ведомости

Младенец с обложки самого успешного альбома группы Nirvana — «Nevermind» (1991) Элден Спенсер подал иск к бывшим участникам группы с обвинением в распространении детской порнографии, пишет Variety. 

Ответчиками по иску выступают наследники Курта Кобейна, — его вдова Кортни Лав, басист Крист Новоселич, барабанщики Дэйв Грол и Чэд Чэннинг, автор обложки Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер, а также звукозаписывающие компании Universal, Geffen, Warner и MCA. 

С каждого из ответчиков Спенсер требует по $150 тыс. в качестве компенсации ущерба за распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет, от которых участники Nirvana и другие стороны продолжают получать материальную выгоду. 

«Ни Спенсер, ни его законные опекуны никогда не подписывали разрешение ниспользование каких-либо изображений Спенсера или его подобия, и уж тем более коммерческой детской порнографии с его изображением», — говорится в иске.

Nevermind — второй и самый коммерчески успешный альбом Nirvana. Был выпущен 24 сентября 1991 г. на лейбле DGC Records, продюсером записи выступил Бутч Виг. Nevermind имел успех во многом благодаря популярности первого сингла — «Smells Like Teen Spirit», который был выпущен в поддержку альбома наряду с песнями: «Come as You Are», «Lithium» и «In Bloom». 

На его обложке запечатлен обнаженный младенец в бассейне, который тянется к долларовой купюре, нацепленной на рыболовный крючок. На съемки обложки фотограф Кирк Веддл пригласил своих знакомых, супругов Элденов, и их четырехмесячного сына Спенсера. За участие в съемках они получили $200. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных