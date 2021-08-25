Американец подал в суд на группу Nirvana из-за альбома с его детской фотографией
Младенец с обложки самого успешного альбома группы Nirvana — «Nevermind» (1991) Элден Спенсер подал иск к бывшим участникам группы с обвинением в распространении детской порнографии, пишет Variety.
Ответчиками по иску выступают наследники Курта Кобейна, — его вдова Кортни Лав, басист Крист Новоселич, барабанщики Дэйв Грол и Чэд Чэннинг, автор обложки Кирк Веддл, дизайнер Роберт Фишер, а также звукозаписывающие компании Universal, Geffen, Warner и MCA.
С каждого из ответчиков Спенсер требует по $150 тыс. в качестве компенсации ущерба за распространение частных материалов откровенно сексуального характера и принуждение к коммерческим сексуальным действиям в возрасте до 18 лет, от которых участники Nirvana и другие стороны продолжают получать материальную выгоду.
«Ни Спенсер, ни его законные опекуны никогда не подписывали разрешение ниспользование каких-либо изображений Спенсера или его подобия, и уж тем более коммерческой детской порнографии с его изображением», — говорится в иске.
Nevermind — второй и самый коммерчески успешный альбом Nirvana. Был выпущен 24 сентября 1991 г. на лейбле DGC Records, продюсером записи выступил Бутч Виг. Nevermind имел успех во многом благодаря популярности первого сингла — «Smells Like Teen Spirit», который был выпущен в поддержку альбома наряду с песнями: «Come as You Are», «Lithium» и «In Bloom».
На его обложке запечатлен обнаженный младенец в бассейне, который тянется к долларовой купюре, нацепленной на рыболовный крючок. На съемки обложки фотограф Кирк Веддл пригласил своих знакомых, супругов Элденов, и их четырехмесячного сына Спенсера. За участие в съемках они получили $200.