Медиахолдинг Axel Springer договорился о покупке Politico за $1 млрд

Впервые о переговорах между Axel Springer и Politico сообщила в мае газета The Wall Street Journal. Немецкий медиахолдинг якобы намеревался купить и конкурента Politico — журнал Axios. Это уже не первое приобретение немецкого медиахолдинга на американском рынке СМИ. В 2015 г. Axel Springer купил Business Insider, который в 2021 г. сократил свое название до Insider Inc. В 2020 г. Axel Springer приобрел контрольный пакет акций издателя информационных бюллетеней Morning Brew Inc.