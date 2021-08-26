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Медиахолдинг Axel Springer договорился о покупке Politico за $1 млрд

Ведомости

Axel Springer договорился о покупке американского журнала Politico, говорится в сообщении пресс-службы немецкого медиахолдинга. Сумма сделки может достигать $1 млрд.

«Axel Springer подписал соглашение с Робертом Оллбриттоном [владелец и учредитель Capitol News Company, владеющей журналом] о приобретении американской новостной компании Politico и новостного веб-сайта Protocol, который специализируется на секторе технологий», — говорится в заявлении немецкого медиахолдинга. Кроме того, Axel Springer купит оставшиеся 50% основанной в 2014 г. совместной с Politico компании Politico Europe — европейского подразделения журнала.

«Сделка должна быть закрыта в IV квартале 2021 г. и должна быть одобрена регулирующими органами», — добавили в Axel Springer. Отмечается, что коллективы редакций Politico (Вашингтон) и Politico Europe (Брюссель) продолжат свою работу в прежнем режиме.

Журналист Wall Street Journal Бен Муллин сообщил в своем Twitter, что, по словам его источников, сумма сделки составляет примерно $1 млрд. Сами Axel Springer и Politico сумму не раскрыли.

Впервые о переговорах между Axel Springer и Politico сообщила в мае газета The Wall Street Journal. Немецкий медиахолдинг якобы намеревался купить и конкурента Politico — журнал Axios. Это уже не первое приобретение немецкого медиахолдинга на американском рынке СМИ. В 2015 г. Axel Springer купил Business Insider, который в 2021 г. сократил свое название до Insider Inc. В 2020 г. Axel Springer приобрел контрольный пакет акций издателя информационных бюллетеней Morning Brew Inc.

Politico основан в 2007 г. и специализируется на освещении американской внешней и внутренней политики. Часть материалов в нем доступны только по платной подписке. Axel Springer — один из крупнейших медиахолдингов Германии и Европы, издатель немецких Bild и Die Welt. В 2020 г. медиахолдинг приобрела инвестиционная компания KKR & Co за 6,8 млрд евро ($7,7 млрд).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных