Минкульт не выдал прокатное удостоверение фильму «Искушение» Верховена
Министерство культуры решило отказать в выдаче прокатного удостоверения фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение», соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.
«Отказать ООО "Капелла Фильм" в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм "Искушение"», – говорится в документе.
Картина, рассказывающая о судьбе монахини католического монастыря XVII в. Бенедетты Карлини, была представлена на Каннском фестивале, премьера в России должна была состояться 7 октября.