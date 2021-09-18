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Минкультуры объяснило отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение»

Ведомости

Минкультуры не стало выдавать прокатное удостоверение фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение», поскольку в картине есть сцена, нарушающая законодательство России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», – сообщили там.

Ранее сегодня на сайте ведомства появился приказ, в соответствии с которым «Капелла Фильм» было отказано в выдаче прокатного удостоверения на «Искушение». Картина, рассказывающая о судьбе монахини католического монастыря XVII в. Бенедетты Карлини, была представлена на Каннском фестивале, премьера в России должна была состояться 7 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных