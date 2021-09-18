Минкультуры объяснило отказ в выдаче прокатного удостоверения фильму «Искушение»
Минкультуры не стало выдавать прокатное удостоверение фильму нидерландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение», поскольку в картине есть сцена, нарушающая законодательство России, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«В фильме присутствует сцена провокационного содержания, которое расценивается как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», – сообщили там.
Ранее сегодня на сайте ведомства появился приказ, в соответствии с которым «Капелла Фильм» было отказано в выдаче прокатного удостоверения на «Искушение». Картина, рассказывающая о судьбе монахини католического монастыря XVII в. Бенедетты Карлини, была представлена на Каннском фестивале, премьера в России должна была состояться 7 октября.