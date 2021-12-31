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«Интерфакс-Запад» прекратит работу в Белоруссии с 1 января

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Белорусское информационное агентство «Интерфакс-Запад» прекратит работу с 1 января следующего года в связи с изменениями в белорусском законодательстве, сообщает агентство.

«Интерфакс-Запад» не сможет продолжить работу в Белоруссии в связи с тем, что его единственным учредителем является иностранная компания, АО «Интерфакс».

«В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ», — указано в сообщении.

Агентство «Интерфакс-Запад» (interfax.by) работает в Белоруссии с 1994 г.

Согласно измененному в этом году белорусскому закону «О СМИ», иностранцам и иностранным юрлицам, а также лицам без гражданства запрещено быть учредителями СМИ в стране независимо от времени создания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных