«Интерфакс-Запад» прекратит работу в Белоруссии с 1 января
Белорусское информационное агентство «Интерфакс-Запад» прекратит работу с 1 января следующего года в связи с изменениями в белорусском законодательстве, сообщает агентство.
«Интерфакс-Запад» не сможет продолжить работу в Белоруссии в связи с тем, что его единственным учредителем является иностранная компания, АО «Интерфакс».
«В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ», — указано в сообщении.
Агентство «Интерфакс-Запад» (interfax.by) работает в Белоруссии с 1994 г.
Согласно измененному в этом году белорусскому закону «О СМИ», иностранцам и иностранным юрлицам, а также лицам без гражданства запрещено быть учредителями СМИ в стране независимо от времени создания.