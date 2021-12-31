«Интерфакс-Запад» прекратит работу в Белоруссии с 1 января

«В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство "Интерфакс-Запад", единственным учредителем и владельцем которого является российское АО "Интерфакс", не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ», — указано в сообщении.