Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную композицию музыканта
Вдова Егора Летова — лидера рок-группы «Гражданская оборона» Наталья Чумакова опубликовала на Youtube ранее неизвестную композицию музыканта «Дождь в казарме» 1984 г. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте».
Она также анонсировала, что в течение года будет публиковать все имеющиеся у нее записи первого рок-проекта Летова «Посев» «Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи "Посева". Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны», — сообщила она. Чумакова также опубликовала фотографию тетради Летова, в которой написаны слова песни Strange Days. Там также указана дата стихов — «15.12.83. Москва».
«Посев» был первым рок-проектом Егора Летова, он был создан в 1982 г. и просуществовал до 1985 г. Группа является предшественником «Гражданской обороны». Название проект получил в честь одноименного диссидентского журнала. Первые три альбома считаются утерянными.
Летов родился в Омске в 1964 году. Он считается создателем так называемой сибирской андеграунд рок-сцены. В 2008 году музыкант умер от остановки сердца. Ему было 43 года.
Летов родился в Омске в 1964 г. Он считается создателем так называемой сибирской андеграунд рок-сцены. В 2008 г. музыкант умер от остановки сердца. Ему было 43 года.