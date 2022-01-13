Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную композицию музыканта

Она также анонсировала, что в течение года будет публиковать все имеющиеся у нее записи первого рок-проекта Летова «Посев» «Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи "Посева". Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны», — сообщила она. Чумакова также опубликовала фотографию тетради Летова, в которой написаны слова песни Strange Days. Там также указана дата стихов — «15.12.83. Москва».