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Вдова Егора Летова опубликовала ранее неизвестную композицию музыканта

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Вдова Егора Летова — лидера рок-группы «Гражданская оборона» Наталья Чумакова опубликовала на Youtube ранее неизвестную композицию музыканта «Дождь в казарме» 1984 г. Об этом она написала в соцсети «ВКонтакте».

Она также анонсировала, что в течение года будет публиковать все имеющиеся у нее записи первого рок-проекта Летова «Посев» «Долго решалась, и все же собралась приготовить к выпуску все имеющиеся у меня записи "Посева". Есть некоторая проблема: катушки не все подписаны», — сообщила она. Чумакова также опубликовала фотографию тетради Летова, в которой написаны слова песни Strange Days. Там также указана дата стихов — «15.12.83. Москва». 

«Посев» был первым рок-проектом Егора Летова, он был создан в 1982 г. и просуществовал до 1985 г. Группа является предшественником «Гражданской обороны». Название проект получил в честь одноименного диссидентского журнала. Первые три альбома считаются утерянными.

Летов родился в Омске в 1964 году. Он считается создателем так называемой сибирской андеграунд рок-сцены. В 2008 году музыкант умер от остановки сердца. Ему было 43 года.

Летов родился в Омске в 1964 г. Он считается создателем так называемой сибирской андеграунд рок-сцены. В 2008 г. музыкант умер от остановки сердца. Ему было 43 года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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