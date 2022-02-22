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Бритни Спирс продала права на свои мемуары за $15 млн

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Певица Бритни Спирс продала издательству Simon & Schuster права на свои мемуары за $15 млн, сообщило издание Page Six со ссылкой на источники.

Сделка певицы с нью-йоркским издательством стала одной из самых крупных в истории публикации мемуаров, не считая контракта с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель. Права на их книгу были проданы в 2017 г. более чем за $60 млн – сделка стала самой дорогой для документальной литературы. В 2001 г. еще один бывший президент США – Билл Клинтон – заключил сделку на $15 млн за книгу «Моя жизнь».

Спирс решила написать мемуары после публикации книги ее младшей сестры Джейми Линн «Вещи, которые мне стоило сказать». Певица, по данным издания, обвинила сестру во лжи. Адвокат Спирс Мэтью Розенгарт заявил, что Линн эксплуатировала певицу ради выгоды. «Она не потерпит этого, да и не должна», — подчеркнул он.

Бритни Спирс с 2008 г. находилась под опекой своего отца Джеймса, который контролировал ее личную жизнь и финансы. В июне прошлого года певица попросила суд прекратить опеку над ней, суд удовлетворил ее просьбу в ноябре. Контроль за финансами певицы временно передали бухгалтеру Джону Забелу, а обязанности временного опекуна перешли менеджеру Джоди Монтгомери.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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