Бритни Спирс продала права на свои мемуары за $15 млн

Сделка певицы с нью-йоркским издательством стала одной из самых крупных в истории публикации мемуаров, не считая контракта с бывшим президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель. Права на их книгу были проданы в 2017 г. более чем за $60 млн – сделка стала самой дорогой для документальной литературы. В 2001 г. еще один бывший президент США – Билл Клинтон – заключил сделку на $15 млн за книгу «Моя жизнь».