Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию издания The Moscow Times

The Moscow Times — изначально было англоязычным изданием, которое выходит в Москве. Газета была создана в 1992 г., входила в состав Sanoma Independent Media. В 2015 г. медиаменеджер Демьян Кудрявцев выкупил часть российских активов Sanoma Media, в том числе The Moscow Times. В 2015 г. The Moscow Times сменила формат с ежедневной газеты на еженедельную. В 2017 г. права на The Moscow Times были переданы в европейский некоммерческий фонд, соучредителем которого стал Дерк Сауэр.