Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию издания The Moscow Times
Роскомнадзор заблокировал сайт русскоязычной версии издания The Moscow Times, говорится в сообщении на англоязычном сайте.
Блокировка произошла из-за требований Генпрокуратуры от 12 апреля, сообщили в издании. Генеральная прокуратура пока не присылала никаких уведомлений в адрес издания. В базе данных Роскомнадзора приказ Генпрокуратуры упоминается вместе со статьей издания от 4 апреля, где речь шла о военной спецоперации на Украине.
The Moscow Times — изначально было англоязычным изданием, которое выходит в Москве. Газета была создана в 1992 г., входила в состав Sanoma Independent Media. В 2015 г. медиаменеджер Демьян Кудрявцев выкупил часть российских активов Sanoma Media, в том числе The Moscow Times. В 2015 г. The Moscow Times сменила формат с ежедневной газеты на еженедельную. В 2017 г. права на The Moscow Times были переданы в европейский некоммерческий фонд, соучредителем которого стал Дерк Сауэр.
С 23 марта 2020 г. онлайн-издание выходит также на русском языке. Часть статей выпускается вместе с английской версией, часть публикуется специально для русскоязычных читателей.
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 40 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В конце марта в Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов.