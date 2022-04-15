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Роскомнадзор заблокировал русскоязычную версию издания The Moscow Times

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Роскомнадзор заблокировал сайт русскоязычной версии издания The Moscow Times, говорится в сообщении на англоязычном сайте. 

Блокировка произошла из-за требований Генпрокуратуры от 12 апреля, сообщили в издании. Генеральная прокуратура пока не присылала никаких уведомлений в адрес издания. В базе данных Роскомнадзора приказ Генпрокуратуры упоминается вместе со статьей издания от 4 апреля, где речь шла о военной спецоперации на Украине. 

The Moscow Times — изначально было англоязычным изданием, которое выходит в Москве. Газета была создана в 1992 г., входила в состав Sanoma Independent Media. В 2015 г. медиаменеджер Демьян Кудрявцев выкупил часть российских активов Sanoma Media, в том числе The Moscow Times. В 2015 г. The Moscow Times сменила формат с ежедневной газеты на еженедельную. В 2017 г. права на The Moscow Times были переданы в европейский некоммерческий фонд, соучредителем которого стал Дерк Сауэр.

С 23 марта 2020 г. онлайн-издание выходит также на русском языке. Часть статей выпускается вместе с английской версией, часть публикуется специально для русскоязычных читателей.

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля Роскомнадзор заблокировал доступ к более 40 сайтам СМИ, а также к соцсетям Twitter, Facebook и Instagram (последние две принадлежат американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России; Facebook и Instagram признаны в России экстремистскими и заблокированы). В конце марта в Роскомнадзоре потребовали проверить качество блокировки запрещенных сайтов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных