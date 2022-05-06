Худруком театра имени Маяковского назначили Егора Перегудова

Перегудов – режиссер театра, театральный педагог, переводчик, лауреат Международной премии им. К.С. Станиславского и премии «Хрустальная Турандот». Он окончил Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тереза по специальности «синхронный перевод» и режиссерский факультет ГИТИСа. С 2011 г. он преподавал мастерство актера и режиссуру. С 2011 по 2018 г. был штатным режиссером театра «Современник», а с 2018 г. по настоящее время – главным режиссером Российского академического молодежного театра.