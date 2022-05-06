Худруком театра имени Маяковского назначили Егора Перегудова
Художественным руководителем Московского академического театра им. В. Маяковского по предложению труппы театра назначили Егора Перегудова, говорится на сайте мэра Москвы.
«Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, — для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое», — заявил Перегудов.
Перегудов – режиссер театра, театральный педагог, переводчик, лауреат Международной премии им. К.С. Станиславского и премии «Хрустальная Турандот». Он окончил Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тереза по специальности «синхронный перевод» и режиссерский факультет ГИТИСа. С 2011 г. он преподавал мастерство актера и режиссуру. С 2011 по 2018 г. был штатным режиссером театра «Современник», а с 2018 г. по настоящее время – главным режиссером Российского академического молодежного театра.
С 2011 г. театр имени Маяковского возглавлял режиссер Миндаугас Карбаускис. На следующий день после начала спецоперации России на Украине режиссер объявил о своем уходе из театра.