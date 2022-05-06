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Худруком театра имени Маяковского назначили Егора Перегудова

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Художественным руководителем Московского академического театра им. В. Маяковского по предложению труппы театра назначили Егора Перегудова, говорится на сайте мэра Москвы.

«Тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, — для меня большая честь, большая ответственность и при этом большая радость. Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое», — заявил Перегудов.

Перегудов – режиссер театра, театральный педагог, переводчик, лауреат Международной премии им. К.С. Станиславского и премии «Хрустальная Турандот». Он окончил Московский государственный лингвистический университет им. Мориса Тереза по специальности «синхронный перевод» и режиссерский факультет ГИТИСа. С 2011 г. он преподавал мастерство актера и режиссуру. С 2011 по 2018 г. был штатным режиссером театра «Современник», а с 2018 г. по настоящее время – главным режиссером Российского академического молодежного театра.

С 2011 г. театр имени Маяковского возглавлял режиссер Миндаугас Карбаускис. На следующий день после начала спецоперации России на Украине режиссер объявил о своем уходе из театра.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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